Nvidia registró este lunes 9 de noviembre una caída en sus acciones del 4.3% por la polémica Jensen Huang y su relación con presunta espía china; la empresa perdió 400 mil millones de dólares en cuanto a su valor.

La caída de las acciones de Nvidia sería mayor debido a que Alice Huang, la persona con quien Jensen Huang habría tenido una relación extramatrimonial, es señalada de ser una espía china.

El desplome en las acciones derivado de la polémica no sólo ha afectado a Nvidia, la empresa que también estaría enfrentándose a la posible oposición de los demócratas, lo que provocó la caída de los mercados el jueves 5 de noviembre.

Nvidia cierra jornada con caída de acciones por polémica de Jensen Huang, su CEO con presunta espía china

Al cierre de la jornada de este lunes 9 de noviembre, Nvidia reportó una caída en sus acciones del 4.27% en la bolsa de Nasdaq, terminando con 178.67 dólares por activo, debido a la polémica con Jensen Huang.

Nvidia registra caída de 4.3% tras polémica de Jensen Huang con presunta espía china (Captura de pantalla)

Por su parte, en la Bolsa Mexicana de Valores también se registró una caída en las acciones de Nvidia (NVDA), de 4.9%; es decir, 3 mil 315 pesos por título bursátil y una pérdida de 170.87 pesos a diferencia de la jornada anterior.

Derivado de la caída de acciones de Nvidia, la empresa que cofundó Jensen Huang perdió momentáneamente 400 mil millones de dólares en el mercado, ya que en la jornada anterior cerraron con 186.64 dólares por activo.

De momento, Nvidia no se ha pronunciado sobre la reacción del mercado por la relación de Jensen Huang, a quien le han expresado toda su confianza; sin embargo, empresarios señalaron que no sería una crisis fácil de gestionar.

Esto debido a la implicación de una espía china, lo que no se había visto en otros casos de polémicas alrededor de los CEO.