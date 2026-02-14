La marca china Mixue abrió su primera sucursal en México, ubicada en el Centro Histórico de la CDMX, y ya se conocen los precios de sus helados y bebidas.

Con su icónica mascota, el Rey de Nieve, Mixue ofrece helados soft-serve, bubble tea, tés y cafés a precios accesibles que van desde los 8 hasta los 45 pesos.

La llegada de la cadena ha generado gran expectativa entre los consumidores, quienes celebran en redes sociales la variedad de sabores y la filosofía de precios bajos.

Estos son los precios de helados y bebidas de Mixue en México

Mixue en México ofrecerá su deliciosa variedad de helados y bebidas que incluyen tés y cafés en diferentes sabores y toppings.

Para los helados el precios de Mixue en México será de:

Helado Mixue: $8

Súper sundae (fresa, chocolate, galleta o mango): $30

Malteada de fresa: $35

Mixue (Mixue)

Si prefieres un té con helado y tés puros, el costo de Mixue en México son:

Té negro: $15 (M) / $20 (L)

Té de Jazmín: $20

Té Oolong: $20

Té de Jazmín con helado: $25

Té negro con helado: $25

Té Oolong con helado: $25

Tés de frutas naturales

Limonada Mixue: $20

Té negro con limón: $25

Té de Jazmín con mango y durazno: $30

Té de Jazmín con maracuyá: $35

Té Oolong con durazno: $35

Naranjada Mixue: $40

Té Oolong con uva y bolitas de taro: $40

Mango con coco y bolitas de taro: $45

Té de Jazmín con fresa: $45

Mixue (Mixue)

Mientras que en la variedad de té con leche de Mixue en México, los precios serán los siguientes:

Té de Jazmín con leche: $25

Milk tea con boba: $30 (M) / $40 (L)

Milk tea con gelatina de coco: $35 (M) / $40 (L)

Milk tea con pudín: $35 (M) / $40 (L)

Doble topping: $35 (M) / $40 (L)

Milk tea con bolitas de taro: $35

Triple topping: $45

Y para los productos de café el precios de Mixue en México son:

Café americano: $25

Latte: $35

Latte con té de Jazmín: $35

Latte con leche de coco: $40

Affogato: $40