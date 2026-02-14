La marca china Mixue abrió su primera sucursal en México, ubicada en el Centro Histórico de la CDMX, y ya se conocen los precios de sus helados y bebidas.
Con su icónica mascota, el Rey de Nieve, Mixue ofrece helados soft-serve, bubble tea, tés y cafés a precios accesibles que van desde los 8 hasta los 45 pesos.
La llegada de la cadena ha generado gran expectativa entre los consumidores, quienes celebran en redes sociales la variedad de sabores y la filosofía de precios bajos.
Estos son los precios de helados y bebidas de Mixue en México
Mixue en México ofrecerá su deliciosa variedad de helados y bebidas que incluyen tés y cafés en diferentes sabores y toppings.
Para los helados el precios de Mixue en México será de:
- Helado Mixue: $8
- Súper sundae (fresa, chocolate, galleta o mango): $30
- Malteada de fresa: $35
Si prefieres un té con helado y tés puros, el costo de Mixue en México son:
- Té negro: $15 (M) / $20 (L)
- Té de Jazmín: $20
- Té Oolong: $20
- Té de Jazmín con helado: $25
- Té negro con helado: $25
- Té Oolong con helado: $25
- Tés de frutas naturales
- Limonada Mixue: $20
- Té negro con limón: $25
- Té de Jazmín con mango y durazno: $30
- Té de Jazmín con maracuyá: $35
- Té Oolong con durazno: $35
- Naranjada Mixue: $40
- Té Oolong con uva y bolitas de taro: $40
- Mango con coco y bolitas de taro: $45
- Té de Jazmín con fresa: $45
Mientras que en la variedad de té con leche de Mixue en México, los precios serán los siguientes:
- Té de Jazmín con leche: $25
- Milk tea con boba: $30 (M) / $40 (L)
- Milk tea con gelatina de coco: $35 (M) / $40 (L)
- Milk tea con pudín: $35 (M) / $40 (L)
- Doble topping: $35 (M) / $40 (L)
- Milk tea con bolitas de taro: $35
- Triple topping: $45
Y para los productos de café el precios de Mixue en México son:
- Café americano: $25
- Latte: $35
- Latte con té de Jazmín: $35
- Latte con leche de coco: $40
- Affogato: $40