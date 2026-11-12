Las acciones de NVIDIA registraron una fuerte caída en los mercados financieros, luego de que las controversias por el caso de Jensen Huang generaran preocupación sobre el futuro de la compañía.

De acuerdo con la información, las acciones de NVIDIA acumularon una caída del más del 8% al cierre de este miércoles, que se suman a los millones de dólares que ya ha perdido desde el viernes pasado.

NVIDIA pierde más de 8% en bolsa tras polémica por el caso Jensen Huang

Jensen Huang, director de NVIDIA, se encuentra en el centro de una controversia tras revelarse que mantiene círculos con Alice Huang, empresaria china señalada de realizar espionaje en favor de Pekín.

Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia (Especial)

El caso ha generado preocupación por sus posibles implicaciones para la seguridad tecnológica de Estados Unidos y el futuro de una de las compañías más importantes del sector de la inteligencia artificial.

La polémica de Jensen Huang por los vínculos con Alice Huang ha provocado la caída de más del 8% de las acciones de NVIDIA este miércoles, que se suma a las bajas registradas en días recientes.

Ante los señalamientos de presunto espionaje, el consejo de NVIDIA anunció que se realiza una investigación interna para determinar si existió algún riesgo para la seguridad nacional o se comprometió información confidencial.

La caída de NVIDIA refleja la preocupación de los mercados ante la posibilidad de cambios en su liderazgo, y las consecuencias que el caso podría tener para una de las empresas más importantes de la industria de inteligencia artificial.