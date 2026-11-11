Claudia Sheinbaum reavivó el debate sobre el Fobaproa al plantear la necesidad de revisar los rescates financieros que beneficiaron a empresas vinculadas con la familia de Ricardo Salinas Pliego.

“Ayer me respondió sobre el tema de Salinas y Rocha y hay que aclararlo, Salinas y Rocha es una de las empresas que es rescatada por el Fobaproa y se paga a Salinas y Rocha, no sé creo que son 4 mil millones de pesos y después Elektra compra esas acciones a un valor mucho menor de lo que fue rescata la empresa 77 millones, sino mal me equivoco. Entonces, ¿cómo se rescata con un valor paga el pueblo y luego se compra muy barata?” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 11 de noviembre de 2026, la presidenta de México cuestionó los criterios bajo los cuales compañías como Salinas & Rocha y Elektra fueron incluidas en los esquemas de apoyo derivados del Fobaproa y la crisis financiera de los años noventa.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se suman a la discusión sobre el impacto histórico del Fobaproa y los recursos públicos destinados para beneficio de privados como Ricardo Salinas Pliego.

Sheinbaum revela cómo el Fobaproa benefició a las empresas Salinas & Rocha y Elektra

Al dar más detalles sobre este tema, la presidenta de México, reveló que después de la compra de las acciones de Salinas & Rocha a un precio menor por parte de Elektra durante el Fobaproa, el empresario se vio beneficiado sino directamente, indirectamente.

Por la compra de Salinas & Rocha que tenía varias tiendas, lo que terminó dando ventaja a Elektra en ese momento.

Ante este escenario, la presidenta Sheinbaum mostró su apoyo a los señalamientos, así como a las preguntas sobre el origen y crecimiento del patrimonio de Ricardo Salinas Pliego.

Además de cuestionar los acuerdos o beneficios mutuos detrás de dichas operaciones con recursos públicos.

Sheinbaum está de acuerdo con Salinas Pliego en abrir los archivos del IPAB antes Fobaproa

Asimismo, la presidenta Sheinbaum estuvo de acuerdo con el empresario ante su petición de que se abran los archivos del Instituto para al Protección al Ahorro Bancario (IPAB, antes Fobaproa).

“Él dice que deben abrirse los archivos del IPAB, estaría muy bien. No sé, secretario de Hacienda si es factible hacer eso, que en particular, en este caso y otros sería muy bueno que abrieran esos archivos para que se sepan todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Es por ello que Claudia Sheinbaum preguntó al secretario de Hacienda, Edgar Amador, si podría ser factible, poder abrir esos archivos para poder revisar este caso de Salinas Pliego, así como otros donde el Fobaproa rescató a empresarios y banqueros.