El Gobierno de China rechazó las acusaciones de que Alice Huang, empresaria china señalada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín, trabajara como espía para su país.

Las declaraciones de China surgieron después de que medios estadounidenses difundieran información sobre la relación de Alice Huang con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

Durante una conferencia de prensa, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, calificó las versiones sobre la supuesta espía Alice Huang, como especulaciones sin fundamento, además de considerarlas calumnias y difamaciones contra China.

“La llamada acusación de espionaje chino carece de fundamento. No son más que calumnias contra China” Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino

¿De qué acusan a Alice Huang, presunta espía china vinculada a Nvidia?

Las sospechas comenzaron a difundirse después de una investigación de The New York Times, que reportó que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban que Alice Huang habría compartido información con el Gobierno chino mientras colaboraba con Nvidia en proyectos de centros de datos en Asia.

De acuerdo con los reportes, la empresaria Alice Huang habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para obtener información relacionada con los semiconductores estadounidenses.

¿Quién es Alice Huang? Empresaria y espía china (India Today )

Además de influir en las operaciones comerciales de Nvidia en territorio chino; sin embargo, las pruebas de estas acusaciones no se han hecho públicas.

Alice Huang, también identificada como Huang Le, fue directiva de Megaspeed International, empresa con sede en Singapur vinculada al negocio de centros de datos y al alquiler de capacidad de cómputo.

El caso provocó que Nvidia anunciara una investigación independiente sobre su CEO. Jensen Huang quien reconoció ante sus empleados haber sido infiel a su esposa.

Aunque la compañía aseguró que no tiene motivos para creer que sus secretos empresariales o la seguridad nacional estadounidense hayan sido comprometidos.