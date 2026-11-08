La Junta Directiva de Nvidia, la empresa de tecnología en software de Estados Unidos, informó que abrió una investigación a su CEO, Jensen Huang, por la relación que admitió con Alice Huang, presunta espía de China.

Nvidia asegura que, aunque no cree que “la seguridad nacional o secretos” hayan sido comprometidos, sí se realizará la investigación tras reconocerse la cercanía del CEO con la espía china.

Nvidia inicia investigación contra Jensen Huang por cercanía con una espía de China

Tras el reconocimiento de que Jensen Huang, CEO de Nvidia, fue infiel con Alice Huang, se informó que esta sería una presunta espía de China que se acercó a él en busca de obtener información sobre la compañía.

Ante ello, Nvidia informó en un comunicado que la Junta Directiva decidió iniciar una investigación independiente contra Jensen Huang, asistida además por un abogado externo.

Aunque la empresa dijo que no considera que “la seguridad nacional o secretos” hayan sido expuestos por el CEO a la espía de China, sí busca priorizar la seguridad y economía de Estados Unidos, acusando que son de especial interés para Nvidia y sus accionistas.

“La Junta prioriza la seguridad nacional y economía de Estados Unidos, que es primordial para los intereses de Nvidia y sus accionistas”. Comunicado de Nvidia.

Asimismo, aseguraron que Jensen Huang está de acuerdo con la investigación y dijo estar comprometido para cooperar con ella.

Sumado a ello, Nvidia sostuvo que tiene plena confianza en Jensen Huang.