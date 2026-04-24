Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, aseguró que México no enfrenta problemas con China ni recibe presiones para alejarse de ese país en el contexto de la renegociación del T-MEC.

Durante la inauguración de ABAC 2026 en la Ciudad de México, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido diversificar las exportaciones hacia las 21 economías de APEC.

Subrayó que México seguirá colaborando con China, Japón, Corea y Australia, mientras presume más de 14 acuerdos comerciales vigentes, incluido el que negocia con la Unión Europea.

“Nuestras negociaciones actualmente están centradas en los Estados unidos pero eso no nos lleva a tener una mala relación comercial con ningún país… China es un socio comercial de México importante, una buena parte de las importaciones de México vienen de China, México no tiene ningún problema con China, actualmente trabajamos de la mano en muchos sectores y, por otra parte, nosotros estamos trabajando con nuestros socios comerciales estratégicos como Estados Unidos y Canadá en la consecución… para lograr la revisión de nuestro tratado comercial. No tenemos ninguna instrucción de alejarnos de China, al contrario, nosotros seguimos muy abiertos a trabajar con China...” Luis Rosendo Gutiérrez Romano. Subsecretario de Comercio Exterior de la SE

ABAC (Consejo Asesor del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC) se lleva a cabo en la Ciudad de México (CDMX) del 22 al 25 de abril.

México será anfitrión de APEC 2028, foro en el que participarán 21 países de la región Asia-Pacífico para abrir oportunidades comerciales.

Negociación del T-MEC no lleva a tener mala relación con China: Gobierno de México

Luis Rosendo Gutiérrez Romano recordó que el mundo vive una reconfiguración del comercio por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido acciones para la diversificación de las exportaciones mexicanas.

Recordó que México había centrado sus exportaciones en Estados Unidos pero también quiere exportar a APEC, conformado por 21 economías de Asia-Pacífico, entre las que están China, Japón, Corea, Rusia, Singapur, Australia y otros.

Así lo dijo aunque reconoció que las actuales negociaciones son con Estados Unidos y Canadá para la renovación del T-MEC.

Las negociaciones están centradas en Estados Unidos al día de hoy pero aclaró que eso no nos lleva a tener una mala relación comercial con ningún país y que la presidenta Sheinbaum ha instruido a fortalecer relaciones con diversos países del mundo.

México colabora con China y lo seguirá haciendo: Luis Rosendo Gutiérrez Romano

El subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez Romano recordó que la región APEC concentra el 60 por ciento de la riqueza del mundo, por lo que México seguirá trabajando con China y otros países de esa región como ya lo hace con Japón, Corea y Australia.

“China está en muchos sectores industriales (de México)... tenemos que seguir trabajando... con Japón, Corea, Australia... seguiremos trabajando con todo el mundo... México”, declaró.

Además del T-MEC, México presume más de 14 acuerdos comerciales con el mundo

Luis Rosendo Gutiérrez Romano acudió a la reunión ABAC 2026 en la CDMX en representación del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

Ahí dijo que el objetivo de este tipo de foros es el crecimiento económico sostenible, inclusivo y resiliente, y México quiere ser el puente entre Asía y América.

También recordó que México tiene más de 14 acuerdos comerciales con el mundo, no solo el T-MEC, ejemplo de ello es que actualmente también se negocia un tratado con la Unión Europea.

“Estuve en la OMC hace tres semanas en Camerún y hablábamos del papel de México no solo dentro del T-MEC (USMCA), sino que también es importante porque tenemos más de 14 acuerdos comerciales con el mundo. Especialmente estamos trabajando en el acuerdo de modernización con Europa... estos acuerdos sirven para continuar con el libre comercio en nuestra región” Luis Rosendo Gutiérrez Romano. Subsecretario de Comercio Exterior de la SE

Ahí resumió las ventajas de México como oportunidades para intercambios comerciales: