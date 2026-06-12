La fortuna de Elon Musk alcanzó un nivel sin precedentes tras el crecimiento de los negocios vinculados a la inteligencia artificial y la expectativa generada por la salida a bolsa de SpaceX.

El fundador de Tesla y SpaceX consolidó su posición como la persona más rica del planeta, superando por amplio margen a otros magnates tecnológicos que dominan los principales rankings globales.

La escalada patrimonial de Elon Musk, valuado en 1.05 billones de dólares, ocurre después de varios años de crecimiento sostenido en el sector tecnológico, espacial y de inteligencia artificial, áreas que concentran gran interés inversionista.

Bloomberg coloca a Elon Musk en la cima del ranking mundial de riqueza

El ranking Bloomberg ubica a los principales multimillonarios del mundo. En su lista del 2026 los lugares quedaron de la siguiente forma:

Elon Musk (Jessica Christian/San Francisco Chronicle via AP / AP)

En América Latina, Carlos Slim conserva el liderazgo regional y permanece dentro del Top 20 global, respaldado por un conglomerado empresarial con presencia en múltiples sectores económicos.

Detrás del empresario mexicano aparecen figuras como Germán Larrea y Eduardo Saverin, quienes continúan entre los patrimonios más destacados de la región latinoamericana.

La riqueza estimada de Musk supera el billón de dólares, una cifra comparable al Producto Interno Bruto anual de países desarrollados como Suiza.

Para dimensionar el monto, especialistas señalan que un gestor de inversiones con ganancias extraordinarias necesitaría siglos acumulando ingresos similares para alcanzar esa cantidad.

Bloomberg registró su primera fortuna superior a los 100 mil millones de dólares hace menos de una década, una marca que Musk rebasó en 2020.

Desde entonces, el empresario ha encabezado la clasificación mundial gracias al desempeño bursátil de Tesla y al creciente valor de SpaceX entre inversionistas.

La combinación de tecnología, exploración espacial e inteligencia artificial consolidó a Musk como el primer billonario documentado, ampliando la distancia respecto a sus competidores globales.