Llegaron los pines Coca-Cola del Mundial 2026, acá te damos el precio, además te explicamos la promoción y cómo conseguirlos.
Coca-Cola en colaboración con la Copa Mundial de la FIFA 2026 decidió lanzar una colección especial de pines.
Precio de los pines de Coca-Cola del Mundial 2026
Acá te decimos cuánto cuestan los pines de Coca-Cola del Mundial 2026 para que los adquieras todos.
El precio de los coleccionables es de 5 y 10 pesos cada uno. Todo depende del lugar en donde se adquieran.
Los pines de Coca-Cola del Mundial 2026 son 10:
- Pin Mundial México 70
- Pin Mundial México 86
- Pin Coca- Cola / Mundial 2026 FIFA
- Pin logo México
- Pin Juanito México 70
- Pin Pique México 86
- Pin Copa Mundial de la FIFA
- Pin Zayu (México)
- Pin Clutch (Estados Unidos)
- Pin Maple (Canadá)
Así es la promoción para los pines de Coca-Cola del Mundial 2026
La promoción de los pines Coca-Cola Mundial 2026 es muy sencilla.
De acuerdo con la dinámica, para adquirir las figuras de colección se deben comprar dos Coca-Cola de 600 ml y pagar 5 o 10 pesos.
Con ello, se obtendrá un pin del Mundial 2026 de la FIFA que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.
¿Cómo conseguir los pines de Coca-Cola del Mundial 2026?
Acá te decimos cómo conseguir los pines de Coca-Cola del Mundial 2026.
Dichos coleccionables estarán disponibles en:
- Tienditas participantes
- 7- Eleven