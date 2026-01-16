Llegaron los pines Coca-Cola del Mundial 2026, acá te damos el precio, además te explicamos la promoción y cómo conseguirlos.

Coca-Cola en colaboración con la Copa Mundial de la FIFA 2026 decidió lanzar una colección especial de pines.

Precio de los pines de Coca-Cola del Mundial 2026

Acá te decimos cuánto cuestan los pines de Coca-Cola del Mundial 2026 para que los adquieras todos.

El precio de los coleccionables es de 5 y 10 pesos cada uno. Todo depende del lugar en donde se adquieran.

Los pines de Coca-Cola del Mundial 2026 son 10:

Pin Mundial México 70 Pin Mundial México 86 Pin Coca- Cola / Mundial 2026 FIFA Pin logo México Pin Juanito México 70 Pin Pique México 86 Pin Copa Mundial de la FIFA Pin Zayu (México) Pin Clutch (Estados Unidos) Pin Maple (Canadá)

Pines de Coca-Cola del Mundial 2026 (Especial)

Así es la promoción para los pines de Coca-Cola del Mundial 2026

La promoción de los pines Coca-Cola Mundial 2026 es muy sencilla.

De acuerdo con la dinámica, para adquirir las figuras de colección se deben comprar dos Coca-Cola de 600 ml y pagar 5 o 10 pesos.

Con ello, se obtendrá un pin del Mundial 2026 de la FIFA que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cómo conseguir los pines de Coca-Cola del Mundial 2026?

Acá te decimos cómo conseguir los pines de Coca-Cola del Mundial 2026.

Dichos coleccionables estarán disponibles en:

Tienditas participantes

7- Eleven