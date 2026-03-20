En el contexto de incertidumbre en el hemisferio occidental, el embajador de China en México, Chen Daojiang, defendió que la relación entre ambos países representa un factor de estabilidad en América Latina.

“El desarrollo de la relación entre China y América Latina inyecta certidumbre a un hemisferio occidental que atraviesa incertidumbre” Chen Daojiang, embajador de China en México

Durante una rueda de prensa en la sede diplomática, el embajador de China también destacó que el fortalecimiento de la cooperación con América Latina se realiza bajo principios de respeto mutuo y beneficio compartido.

China (AP)

China destaca avances en la relación bilateral con México

Cuestionado por la situación en México, el embajador de China subrayó que la relación bilateral ha mostrado avances con el país latinoamericano, especialmente en lo que respecta a factores clave como:

Comercio

Ciencia

Tecnología

Educación

Cultura

Agregó que las economías de China y México tienen un papel relevante como parte del sur global, por lo que precisó que la cooperación entre ambos países “es fundamental para el desarrollo y un orden mundial más justo e inclusivo”.

Sin embargo, advirtió los riesgos que podría causar la reciente política arancelaria del gobierno mexicano, que desde el 1 de enero de 2026 aplica gravámenes de entre 5 y 50% a productos importados de China y otros.

En ese sentido, el diplomático reiteró que China defiende el libre comercio y expresó su disposición de ampliar el acceso de productos mexicanos al mercado de ese país.