La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que aún no tiene claro si asistirá a la Cumbre Iberoamericana 2026 que se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, aún está considerando si podrá asistir a la Cumbre Iberoamericana, ya que tiene la intención de participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“No estoy segura”: Sheinbaum contempla su participación en la Cumbre Iberoamericana

Claudia Sheinbaum compartió que aún “no está segura” sobre su participación en la Cumbre Iberoamericana 2026 ya que se podría superponer con otro evento internacional al que quiere acudir.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum podría no presentarse a la Cumbre Iberoamericana para poder participar en la Cumbre APEC que también se llevará a cabo en noviembre de 2026“y se cruzan las fechas”.

“No estoy segura, ¿Por qué? Quiero ir a la Cumbre de la APEC en noviembre que es en China.Nos toca la cumbre de la PEC en 2028, es decir, es la siguiente cumbre" Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que “vale la pena” presentarse en la Cumbre APEC y resaltó además que se trata de un asunto de respeto, ya que después de la cumbre en China, México será el país sede en 2028.

La Cumbre APEC se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre y contará con la presencia de 21 países que buscarán el diálogo para la construcción de una comunidad en el área de Asia y el Pacífico.

Cabe señalar que México busca presentar el Plan México durante dicha cumbre para atraer inversiones de los países miembro.