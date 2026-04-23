En el arranque de ABAC 2026, celebrado en CDMX del 22 al 25 de abril, la senadora Yeidckol Polenvsky destacó el interés de Claudia Sheinbaum en que México se convierta en puente económico entre Asia y América a través del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, Yeidckol Polenvsky subrayó que ABAC 2026 es clave para dar a conocer el Plan México y preparar la anfitrionía rumbo a APEC 2028.

“ABAC es una excelente plataforma para el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan México. La presidenta tiene mucho interés en APEC, ella ya manifestó su interés en participar en la próxima reunión de APEC en China en noviembre. En México trabajaremos con decisión y con pasión para poder seguir siendo un puente económico entre Asia y América, lo valoramos mucho, queremos que se fortalezca” Yeidckol Polenvsky. Senadora PT

México prepara con mucho interés APEC 2028

Como muestra de ese interés, Yeidckol Polenvsky dijo que México está trabajando con decisión y esmero en la anfitrionía de Claudia Sheinbaum para APEC 2028.

De la misma manera, dijo que Claudia Sheinbaum está interesada en participar en APEC 2026 que este año se va a llevar a cabo en el mes de noviembre en China.

Importancia de APEC para México

Yeidckol Polenvsky destacó que APEC es el principal mecanismo de comunicación entre México con Asia desde el año 1993.

Agregó que ABAC también representa la posibilidad de reforzar la colaboración público privada en nuestro país ya que es un foro económico plural y dinámico.

La legisladora destacó que dicho foro representa el 50 por ciento del comercio global y el 60 por ciento del PIB mundial, por la cual es trascendente.

ABAC 2026 es el espacio para que Asia-Pacífico conozca el Plan México

Previamente se anunció que ABAC 2026 y APEC 2028 son espacios en los que México dará a conocer su principal proyecto económico, el Plan México.

Los acercamientos para posibles acuerdos comerciales, de entendimiento y de otros tipos se facilitarán entre los 21 integrantes de la región Asia-Pacífico, como ya se ha dado en ediciones anteriores.