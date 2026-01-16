El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó 344 registros de patente relacionados con el Mundial 2026, con el objetivo de proteger logos, mascotas, lemas y productos vinculados al torneo que se celebrará en México.

Aunque no se revelaron las marcas solicitantes, se prevé que estas estrategias comerciales incluyan promociones, coleccionables y servicios asociados al evento.

Además, el IMPI destacó un récord histórico de 972 patentes otorgadas a mexicanos en 2025, reflejo del impulso a la innovación y emprendimiento en el país.

Mundial 2026 (Secretaría de Obras y Servicios)

Asimismo, el IMPI mencionó que aunque hay registros de marcas mexicanas, la mayoría sigue siendo de extranjeras con relación al Mundial 2026.

Como en cada torneo, se lanzarán una gran cantidad de promociones, productos, servicios y coleccionables relacionados al mismo, de ahí que se busque proteger todo lo que estará vinculado al mismo.

Si bien las marcas pueden lanzar sus iniciativas sin registro en el IMPI, eso deja vulnerables a sus propiedades ante cualquier caso de robo creativo o de propiedad intelectual.

También hay que señalar que en ciertos casos, los registros se hacen como medida preventiva, es decir, para evitar que marcas rivales o un tercero use alguna idea.

Lo cual no significa necesariamente que esta se vaya a llevar a la realización.

Mundial 2026 (Dan Mullan / AP)

IMPI logró un récord de registro de patentes mexicanas

En total, el IMPI registró 972 patentes a personas mexicanas, lo cual es la cifra más alta desde 1995 y superior a las 700 otorgadas en 2024.

De hecho, el organismo señala que esto podría elevarse a las mil 112 patentes, si es que se completa el registro de las faltantes, las cuales quedaron pendientes de pago en diciembre 2025.

Lo cual demuestra un impulso renovado en cuanto a innovación y emprendimiento en México, objetivo que siempre ha promovido el instituto.