Uno de los detalles que ha salido a la luz tras el adiós de Momo Guzmán, es el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de Burrita Burrona por parte de Turbulence.

Pues en redes sociales circulan imágenes donde se detalla que Erick Alejandro Martínez Martínez, mejor conocido como Turbulence cuenta con los derechos del nombre de Turbulence ante el IMPI.

Registro de Burrita Burrona ante el IMPI el cual fue solicitado por Turbulence para proteger su marca en 2023, sin embargo, fue hasta este 2025 que se le fue otorgado de manera formal.

Por lo que Turbulence es la única persona que puede hacer uso de nombre y personaje la Burrita Burrona.

Registro de Burrita Burrona ante el IMPI refrenda a Turbulence como la creadora original

Luego de que saliera a la luz el registro del nombre y personaje de la Burrita Burrona ante el IMPI por parte de Turbulence, este levantó algunas dudas sobre el adiós de Momo Guzmán.

Sin embargo, este mismo registro de Burrita Burrona ante el IMPI refrenda a Turbulence como creadora original, pues recordemos que la famosa drag es la creadora del personaje.

Por lo que el registro de Burrita Burrona ante el IMPI solo se trata de un trámite normal con el que protege Turbulence su trabajo que ha ganado popularidad en las redes sociales.

Y pese a que se ha hablado de algún tipo de conflicto entre Turbulence y Momo Guzmán, tras este último dejar el personaje de Burrita Burrona, ninguna de las dos partes ha confirmado si se trató de alguna pelea por los derechos.