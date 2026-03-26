El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó el 26 de marzo de 2026 un operativo contra la piratería en la zona de Tepito, CDMX, con el objetivo de proteger las marcas oficiales del Mundial 2026.

Santiago Nieto, director general del IMPI, detalló que se revisaron 15 locales y 4 bodegas, donde se detectó mercancía apócrifa de FIFA, Adidas, Nike y otras marcas.

El operativo forma parte de la estrategia para defender la economía nacional y evitar que productos piratas afecten al sector industrial en el marco del Mundial 2026.

Operativo contra piratería en Tepito rumbo al Mundial 2026 es llevado en marcha por la IMPI

En declaraciones, Santiago Nieto, director general del IMPI detalló la realización del operativo limpieza número 21 para defender marcas del Mundial 2026 en la zona de Tepito.

Por lo que hasta el momento han sido revisados 15 locales y 4 bodegas en Tepito, donde se ha encontrado la violación de distintas marcas presentes en el Mundial 2026 con mercancía pirata, tales como:

FIFA

Adidas

Umbro

Nike, entre otras

IMPI lanza operativo contra piratería en Tepito rumbo al Mundial 2026 (@Gposiadeoficial)

Piratería afecta la economía nacional rumbo al Mundial 2026: IMPI

Ante el operativo en Tepito en contra de la piratería rumbo al Mundial 2026, el director general del IMPI, Santiago Nieto argumentó que estos procedimientos son para ayudar a la economía nacional rumbo a la cuesta deportiva.

Puesto que los bienes piratas afectan a la economía nacional y el sector industrial, donde el 75% de estos sectores son afectados, precisó Santiago Nieto.

Por lo que tras el operativo, la IMPI asegurará la mercancía pirata para ser llevada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para su procedimiento de investigación, de no ser acreditado el origen legal, ésta será destruida.