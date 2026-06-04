Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, lanzó el video musical “Ponte el sombrero” en vísperas del Mundial 2026, lo que podría generarle problemas legales con la FIFA.

En el clip, la cantante aparece con jersey verde y la palabra “México” en el pecho, alentando a levantar la bandera y unirse a la fiebre futbolera del Mundial 2026.

Expertos advierten que el video musical “Ponte el sombrero” podría ser revisado por la FIFA o el el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) al tratarse de ambush marketing, práctica que aprovecha la popularidad de un evento sin autorización oficial.

¿Hay problemas entre Mariana Ochoa y la FIFA?

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre el video musical de Mariana Ochoa; sin embargo, expertos en marketing ya están analizando el caso.

En Grupo Fórmula se mencionó que el material audiovisual podría ser revisado por la FIFA ya que Mariana Ochoa hace referencia al evento deportivo que, mediante el IMPI, se protegió la marca y los elementos comerciales.

La cantante recurrió al Ambush Marketing, conocido como Marketing de Emboscada, practica que utiliza una persona o marca para beneficiarse de la popularidad de un evento sin ser parte de él.

Al lanzar el video musical en vísperas del Mundial 2026, la audiencia lo asocia con el Mundial 2026, por lo que aumentan sus reproducciones en plataformas y Mariana Ochoa genera ingresos.