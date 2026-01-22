Banco de México pone a la venta tres monedas del Mundial 2026

A unos meses de que se celebre el Mundial 2026, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó que el Banco de México acuñe y ponga a la venta tres monedas conmemorativas del certamen.

De acuerdo con lo indicado en la propuesta que fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las tres monedas deberán ser de de oro, plata y bimetálicas y acá te contamos los detalles.

¿Cómo serán las tres monedas del Mundial 2026 que venderá el Banco de México?

Con motivo del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que el Banco de México diseñe, acuñe y ponga a la venta tres monedas conmemorativas que deberán cumplir con lo siguiente:

Moneda de oro puro con un valor nominal de 25 pesos

Moneda de plata pura con valor nominal de 10 pesos

Moneda de aleación alpaca plateada con valor nominal de 20 pesos

El dictamen que fue avalado por la Comisión Permanente refiere que la puesta en circulación de las tres monedas conmemorativas, tiene el objetivo de ayudar a difundir la cultura mexicana por medio del evento deportivo.

De la misma forma, se establece que el lanzamiento de las piezas sumará a la “rica y centenaria tradición numismática” que hay en México, además de que va a “incentivar el ahorro y la inversión”.

Banco de México deberá diseñar las tres monedas del Mundial 2026

Al aprobar el dictamen para la emisión de tres monedas del Mundial 2026, la Comisión Permanente estableció que la Casa de Moneda de México tiene que hacer los ajustes técnicos necesarios para la elaboración de las piezas.

Para ello, se indica que a más tardar dentro de 90 días naturales luego de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Banco de México deberá elegir los diseños para las tres monedas.

Se debe destacar que las monedas están pensadas para los coleccionistas e inversionistas, debido a que su valor real será mucho más elevado que el facial, es decir que no valdrán 25, 10 y 20 pesos.