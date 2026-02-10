Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), realizó una gira de trabajo en Washington, D.C., para fortalecer la protección comercial de México.

El funcionario sostuvo encuentros clave con autoridades y asociaciones del sector privado de Estados Unidos, enfocándose en la industria del entretenimiento y la innovación tecnológica.

Estas acciones se realizan de cara al Mundial de Fútbol 2026, priorizando el registro de marcas y el combate a prácticas que violan los derechos de propiedad industrial.

IMPI y USPTO evalúan validez recíproca de patentes rumbo al Mundial 2026

Durante su reunión con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), Santiago Nieto abordó el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en procesos de examinación.

Ambas instituciones acordaron analizar la posibilidad de lograr una validez recíproca en el proceso de obtención de patentes para toda Norteamérica.

Esta medida busca agilizar la protección legal en la región y establecer estrategias conjuntas para identificar riesgos de piratería durante la justa mundialista de 2026.

IMPI y EU firman convenio contra piratería en videojuegos y cine

Como parte de la agenda, el titular del IMPI se reunió con la Motion Picture Association para intercambiar información sobre la protección de contenidos en medios digitales.

Asimismo, Santiago Nieto firmó un convenio de colaboración con Louis Stanley, CEO de la Entertainment Software Association (ESA), para combatir la explotación ilegal de videojuegos.

Cabe destacar que México ocupa el 10° lugar en el ranking mundial de la industria del entretenimiento, siendo un motor vital para la economía nacional.

Finalmente, el director del IMPI subrayó que estos encuentros son fundamentales para la revisión del TMEC, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.