La nueva lista global de multimillonarios publicada por la revista Forbes 2026 incluye a nuevos empresarios mexicanos que ingresan por primera vez al exclusivo club de las fortunas de más de mil millones de dólares.

Cada año, el ranking de Forbes mide la riqueza de empresarios en todo el mundo con base en el valor de sus acciones, empresas y activos financieros, y entre los mexicanos, algunos nombres debutaron con patrimonios que superan los 1000 millones de dólares, es decir 17 mil 602 millones 860 mil pesos.

Mexicanos que debutan en la lista de multimillonarios de Forbes 2026

Forbes ha lanzado su nueva edición de empresarios multimillonarios en este 2026, en donde hay algunos mexicanos que debutan; cabe mencionar que este listado global alcanzó en este año récord de más de 3 mil 400 multimillonarios.

Pero ¿quiénes son los mexicanos multimillonarios que, por primera vez entran al ranking de Forbes 2026?

De acuerdo con Forbes 2026, estos son los empresarios mexicanos que aparecen por primera vez en el ranking global de multimillonarios, con su posición y fortuna estimada:

1. Karen Virginia Beckmann Legorreta

  • Posición en la lista: 2 mil 479
  • Fortuna: 1 mil 300 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 22 mil 100 millones de pesos aproximadamente

2. Cynthia Helena Grossman Fleishman

  • Posición en la lista: 1850
  • Fortuna: 1 mil 900 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos aproximadamente

3. Alfredo Harp Helú

  • Posición en la lista: 2 mil 933
  • Fortuna: mil millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 17 mil millones de pesos aproximadamente
Billete de Lotería Nacional reconoce 35 años de la Fundación Alfredo Harp Helú
Billete de Lotería Nacional reconoce 35 años de la Fundación Alfredo Harp Helú (Cortesía)

¿Cuántos multimillonarios mexicanos hay en la lista de Forbes?

México mantiene presencia constante en el ranking global de multimillonarios de Forbes con empresarios que han construido sus fortunas en sectores como telecomunicaciones, minería, bebidas, comercio y finanzas.

La lista global de multimillonarios publicada por Forbes en 2026 incluyó 24 empresarios mexicanos, la cifra más alta registrada para el país dentro del ranking internacional. En conjunto, estas fortunas suman 267 mil 300 millones de dólares, es decir 4 mil millones 705 mil 244 millones 478 mil pesos.

Entre los más conocidos empresarios multimillonarios mexicanos que menciona el listado de Forbes 2026, se encuentran magnates que han aparecido durante varios años en el ranking como:

1. Carlos Slim Helú

  • Posición en la lista: 14
  • Fortuna: 125 mil 000 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 2.12 mil millones de pesos aproximadamente
Carlos Slim
Carlos Slim (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

2. Germán Larrea Mota Velasco

  • Posición en la lista: 63
  • Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 663 mil millones de pesos aproximadamente
Germán Larrea, director de Grupo México
¿Quién es Germán Larrea? Director de Grupo México (Especial)

3. María Asunción Aramburuzabala

  • Posición en la lista: 349
  • Fortuna: 9 mil millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 153 mil millones de pesos aproximadamente
María Asunción Aramburuzabala
María Asunción Aramburuzabala (Especial)

4. Alejandro Baillères Gual

  • Posición en la lista: 491
  • Fortuna: 7 mil millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 119 mil millones de pesos aproximadamente
Alejandro Bailléres Gual
Alejandro Bailléres Gual (especial)

5. Ricardo Salinas Pliego

  • Posición en la lista: 734
  • Fortuna: 5 mil 800 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 98 mil 600 millones de pesos aproximadamente
El INE determinó que no proceden medidas cautelares por la calumnia que denunció Ricardo Salinas Pliego
INE niega a Salinas Pliego frenar spot de Morena y defiende el debate público (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

6. Carlos Hank Rhon

  • Posición en la lista: 1000
  • Fortuna: 4 mil millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 68 mil millones de pesos aproximadamente
Carlos Hank Rhon
Carlos Hank Rhon (Internet)

7. Antonio del Valle Ruiz

  • Posición en la lista: 1100
  • Fortuna: 3 mil millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 51 mil millones de pesos aproximadamente
¿Quién es el dueño de Ve por más?
¿Quién es el dueño de Ve por más? (Redes sociales)

8. Fernando Chico Pardo

  • Posición en la lista: 1200
  • Fortuna: 2 mil 800 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 47 mil 600 millones de pesos aproximadamente
Fernando Chico Pardo firmó acuerdos con fondos internacionales el día de la captura del Mencho
Fernando Chico Pardo firmó acuerdos con fondos internacionales el día de la captura del Mencho (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

9. Rufino Vigil González

  • Posición en la lista: 1300
  • Fortuna: 2 mil 600 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 44 mil 00 millones de pesos aproximadamente

10. Enrique Coppel Luken

  • Posición en la lista: 1400
  • Fortuna: 2 mil millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 34 mil millones millones de pesos aproximadamente
premio exatec 20117, enrique coppel luken
premio exatec 20117, enrique coppel luken (Roberto Armenta)

11. Cynthia Helena Grossman Fleishman

  • Posición en la lista: 1850
  • Fortuna: 1 mil 900 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos aproximadamente

12. Roberto Hernández Ramírez

  • Posición en la lista: 1850
  • Fortuna: 1900 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos aproximadamente

13. Juan Domingo Beckmann Legorreta

  • Posición en la lista: 1850
  • Fortuna: 1600 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos
Juan Domingo Beckmann.
Juan Domingo Beckmann. (Especial)

14. Rubén Coppel Luken

  • Posición en la lista: 2100
  • Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 27 mil 200 millones de pesos

15. Fernando Espinosa Abdalá

  • Posición en la lista: 2100
  • Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 27 mil 200 millones de pesos

16. Alfredo Harp Helú

  • Posición en la lista: 2 mil 933
  • Fortuna: mil millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 17 mil millones de pesos aproximadamente
Alfredo Harp Helú.
Alfredo Harp Helú. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

17. Karen Virginia Beckmann Legorreta

  • Posición en la lista: 2 mil 479
  • Fortuna: 1300 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 22 mil 100 millones de pesos aproximadamente

18. Manuel Arango Arias

  • Posición en la lista: 2 mil 200
  • Fortuna: 1500 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 25 mil 500 millones de pesos

19. Eduardo Tricio Haro

  • Posición en la lista: 2200
  • Fortuna: 1700 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 29 mil 900 millones de pesos
Eduardo Tricio Haro presidente del Consejo de Administración de Grupo LALA, arriba a la comida del Consejo Mexicano de Negocios
Eduardo Tricio Haro presidente del Consejo de Administración de Grupo LALA, arriba a la comida del Consejo Mexicano de Negocios (Galo Cañas / Galo Cañas)

20. Blanca Treviño

  • Posición en la lista: 2500
  • Fortuna: 1300 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 20 mil 400 millones de pesos
Blanca Treviño
Blanca Treviño (cortesía)

21. David Peñaloza Alanís

  • Posición en la lista: 2600
  • Fortuna: 1100 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 18 mil 700 millones de pesos

22. José Antonio Fernández Carbajal

  • Posición en la lista: 1800
  • Fortuna: 1700 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 28 mil 900 millones de pesos
(FEMSA)

23. Armando Garza Sada

  • Posición en la lista: 1700
  • Fortuna: 2 mil 200 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 37 mil 400 millones de pesos
Armando Garza Sada
Armando Garza Sada

24. Ricardo Martín Bringas

  • Posición en la lista: 2300
  • Fortuna: 1400 millones de dólares
  • Fortuna en pesos: 23 mil 800 millones de pesos