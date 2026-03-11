La nueva lista global de multimillonarios publicada por la revista Forbes 2026 incluye a nuevos empresarios mexicanos que ingresan por primera vez al exclusivo club de las fortunas de más de mil millones de dólares.
Cada año, el ranking de Forbes mide la riqueza de empresarios en todo el mundo con base en el valor de sus acciones, empresas y activos financieros, y entre los mexicanos, algunos nombres debutaron con patrimonios que superan los 1000 millones de dólares, es decir 17 mil 602 millones 860 mil pesos.
Mexicanos que debutan en la lista de multimillonarios de Forbes 2026
Forbes ha lanzado su nueva edición de empresarios multimillonarios en este 2026, en donde hay algunos mexicanos que debutan; cabe mencionar que este listado global alcanzó en este año récord de más de 3 mil 400 multimillonarios.
Pero ¿quiénes son los mexicanos multimillonarios que, por primera vez entran al ranking de Forbes 2026?
De acuerdo con Forbes 2026, estos son los empresarios mexicanos que aparecen por primera vez en el ranking global de multimillonarios, con su posición y fortuna estimada:
¿Cuántos multimillonarios mexicanos hay en la lista de Forbes?
México mantiene presencia constante en el ranking global de multimillonarios de Forbes con empresarios que han construido sus fortunas en sectores como telecomunicaciones, minería, bebidas, comercio y finanzas.
La lista global de multimillonarios publicada por Forbes en 2026 incluyó 24 empresarios mexicanos, la cifra más alta registrada para el país dentro del ranking internacional. En conjunto, estas fortunas suman 267 mil 300 millones de dólares, es decir 4 mil millones 705 mil 244 millones 478 mil pesos.
Entre los más conocidos empresarios multimillonarios mexicanos que menciona el listado de Forbes 2026, se encuentran magnates que han aparecido durante varios años en el ranking como:
1. Carlos Slim Helú
- Posición en la lista: 14
- Fortuna: 125 mil 000 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 2.12 mil millones de pesos aproximadamente
2. Germán Larrea Mota Velasco
- Posición en la lista: 63
- Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 663 mil millones de pesos aproximadamente
3. María Asunción Aramburuzabala
- Posición en la lista: 349
- Fortuna: 9 mil millones de dólares
- Fortuna en pesos: 153 mil millones de pesos aproximadamente
4. Alejandro Baillères Gual
- Posición en la lista: 491
- Fortuna: 7 mil millones de dólares
- Fortuna en pesos: 119 mil millones de pesos aproximadamente
5. Ricardo Salinas Pliego
- Posición en la lista: 734
- Fortuna: 5 mil 800 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 98 mil 600 millones de pesos aproximadamente
6. Carlos Hank Rhon
- Posición en la lista: 1000
- Fortuna: 4 mil millones de dólares
- Fortuna en pesos: 68 mil millones de pesos aproximadamente
7. Antonio del Valle Ruiz
- Posición en la lista: 1100
- Fortuna: 3 mil millones de dólares
- Fortuna en pesos: 51 mil millones de pesos aproximadamente
8. Fernando Chico Pardo
- Posición en la lista: 1200
- Fortuna: 2 mil 800 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 47 mil 600 millones de pesos aproximadamente
9. Rufino Vigil González
- Posición en la lista: 1300
- Fortuna: 2 mil 600 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 44 mil 00 millones de pesos aproximadamente
10. Enrique Coppel Luken
- Posición en la lista: 1400
- Fortuna: 2 mil millones de dólares
- Fortuna en pesos: 34 mil millones millones de pesos aproximadamente
11. Cynthia Helena Grossman Fleishman
- Posición en la lista: 1850
- Fortuna: 1 mil 900 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos aproximadamente
12. Roberto Hernández Ramírez
- Posición en la lista: 1850
- Fortuna: 1900 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos aproximadamente
13. Juan Domingo Beckmann Legorreta
- Posición en la lista: 1850
- Fortuna: 1600 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos
14. Rubén Coppel Luken
- Posición en la lista: 2100
- Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 27 mil 200 millones de pesos
15. Fernando Espinosa Abdalá
- Posición en la lista: 2100
- Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 27 mil 200 millones de pesos
16. Alfredo Harp Helú
- Posición en la lista: 2 mil 933
- Fortuna: mil millones de dólares
- Fortuna en pesos: 17 mil millones de pesos aproximadamente
17. Karen Virginia Beckmann Legorreta
- Posición en la lista: 2 mil 479
- Fortuna: 1300 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 22 mil 100 millones de pesos aproximadamente
18. Manuel Arango Arias
- Posición en la lista: 2 mil 200
- Fortuna: 1500 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 25 mil 500 millones de pesos
19. Eduardo Tricio Haro
- Posición en la lista: 2200
- Fortuna: 1700 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 29 mil 900 millones de pesos
20. Blanca Treviño
- Posición en la lista: 2500
- Fortuna: 1300 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 20 mil 400 millones de pesos
21. David Peñaloza Alanís
- Posición en la lista: 2600
- Fortuna: 1100 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 18 mil 700 millones de pesos
22. José Antonio Fernández Carbajal
- Posición en la lista: 1800
- Fortuna: 1700 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 28 mil 900 millones de pesos
23. Armando Garza Sada
- Posición en la lista: 1700
- Fortuna: 2 mil 200 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 37 mil 400 millones de pesos
24. Ricardo Martín Bringas
- Posición en la lista: 2300
- Fortuna: 1400 millones de dólares
- Fortuna en pesos: 23 mil 800 millones de pesos