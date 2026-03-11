La nueva lista global de multimillonarios publicada por la revista Forbes 2026 incluye a nuevos empresarios mexicanos que ingresan por primera vez al exclusivo club de las fortunas de más de mil millones de dólares.

Cada año, el ranking de Forbes mide la riqueza de empresarios en todo el mundo con base en el valor de sus acciones, empresas y activos financieros, y entre los mexicanos, algunos nombres debutaron con patrimonios que superan los 1000 millones de dólares, es decir 17 mil 602 millones 860 mil pesos.

Mexicanos que debutan en la lista de multimillonarios de Forbes 2026

Forbes ha lanzado su nueva edición de empresarios multimillonarios en este 2026, en donde hay algunos mexicanos que debutan; cabe mencionar que este listado global alcanzó en este año récord de más de 3 mil 400 multimillonarios.

Pero ¿quiénes son los mexicanos multimillonarios que, por primera vez entran al ranking de Forbes 2026?

De acuerdo con Forbes 2026, estos son los empresarios mexicanos que aparecen por primera vez en el ranking global de multimillonarios, con su posición y fortuna estimada:

1. Karen Virginia Beckmann Legorreta

Posición en la lista: 2 mil 479

Fortuna: 1 mil 300 millones de dólares

Fortuna en pesos: 22 mil 100 millones de pesos aproximadamente

2. Cynthia Helena Grossman Fleishman

Posición en la lista: 1850

Fortuna: 1 mil 900 millones de dólares

Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos aproximadamente

3. Alfredo Harp Helú

Posición en la lista: 2 mil 933

Fortuna: mil millones de dólares

Fortuna en pesos: 17 mil millones de pesos aproximadamente

Billete de Lotería Nacional reconoce 35 años de la Fundación Alfredo Harp Helú (Cortesía)

¿Cuántos multimillonarios mexicanos hay en la lista de Forbes?

México mantiene presencia constante en el ranking global de multimillonarios de Forbes con empresarios que han construido sus fortunas en sectores como telecomunicaciones, minería, bebidas, comercio y finanzas.

La lista global de multimillonarios publicada por Forbes en 2026 incluyó 24 empresarios mexicanos, la cifra más alta registrada para el país dentro del ranking internacional. En conjunto, estas fortunas suman 267 mil 300 millones de dólares, es decir 4 mil millones 705 mil 244 millones 478 mil pesos.

Entre los más conocidos empresarios multimillonarios mexicanos que menciona el listado de Forbes 2026, se encuentran magnates que han aparecido durante varios años en el ranking como:

Posición en la lista: 14

Fortuna: 125 mil 000 millones de dólares

Fortuna en pesos: 2.12 mil millones de pesos aproximadamente

Carlos Slim (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Posición en la lista: 63

Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares

Fortuna en pesos: 663 mil millones de pesos aproximadamente

¿Quién es Germán Larrea? Director de Grupo México (Especial)

Posición en la lista: 349

Fortuna: 9 mil millones de dólares

Fortuna en pesos: 153 mil millones de pesos aproximadamente

María Asunción Aramburuzabala (Especial)

Posición en la lista: 491

Fortuna: 7 mil millones de dólares

Fortuna en pesos: 119 mil millones de pesos aproximadamente

Alejandro Bailléres Gual (especial)

Posición en la lista: 734

Fortuna: 5 mil 800 millones de dólares

Fortuna en pesos: 98 mil 600 millones de pesos aproximadamente

INE niega a Salinas Pliego frenar spot de Morena y defiende el debate público (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

6. Carlos Hank Rhon

Posición en la lista: 1000

Fortuna: 4 mil millones de dólares

Fortuna en pesos: 68 mil millones de pesos aproximadamente

Carlos Hank Rhon (Internet)

Posición en la lista: 1100

Fortuna: 3 mil millones de dólares

Fortuna en pesos: 51 mil millones de pesos aproximadamente

¿Quién es el dueño de Ve por más? (Redes sociales)

Posición en la lista: 1200

Fortuna: 2 mil 800 millones de dólares

Fortuna en pesos: 47 mil 600 millones de pesos aproximadamente

Fernando Chico Pardo firmó acuerdos con fondos internacionales el día de la captura del Mencho (Galo Cañas/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

9. Rufino Vigil González

Posición en la lista: 1300

Fortuna: 2 mil 600 millones de dólares

Fortuna en pesos: 44 mil 00 millones de pesos aproximadamente

Posición en la lista: 1400

Fortuna: 2 mil millones de dólares

Fortuna en pesos: 34 mil millones millones de pesos aproximadamente

premio exatec 20117, enrique coppel luken (Roberto Armenta)

11. Cynthia Helena Grossman Fleishman

Posición en la lista: 1850

Fortuna: 1 mil 900 millones de dólares

Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos aproximadamente

12. Roberto Hernández Ramírez

Posición en la lista: 1850

Fortuna: 1900 millones de dólares

Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos aproximadamente

Posición en la lista: 1850

Fortuna: 1600 millones de dólares

Fortuna en pesos: 32 mil 300 millones de pesos

Juan Domingo Beckmann. (Especial)

14. Rubén Coppel Luken

Posición en la lista: 2100

Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares

Fortuna en pesos: 27 mil 200 millones de pesos

15. Fernando Espinosa Abdalá

Posición en la lista: 2100

Fortuna: 39 mil 000 millones de dólares

Fortuna en pesos: 27 mil 200 millones de pesos

16. Alfredo Harp Helú

Posición en la lista: 2 mil 933

Fortuna: mil millones de dólares

Fortuna en pesos: 17 mil millones de pesos aproximadamente

Alfredo Harp Helú. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

17. Karen Virginia Beckmann Legorreta

Posición en la lista: 2 mil 479

Fortuna: 1300 millones de dólares

Fortuna en pesos: 22 mil 100 millones de pesos aproximadamente

18. Manuel Arango Arias

Posición en la lista: 2 mil 200

Fortuna: 1500 millones de dólares

Fortuna en pesos: 25 mil 500 millones de pesos

19. Eduardo Tricio Haro

Posición en la lista: 2200

Fortuna: 1700 millones de dólares

Fortuna en pesos: 29 mil 900 millones de pesos

Eduardo Tricio Haro presidente del Consejo de Administración de Grupo LALA, arriba a la comida del Consejo Mexicano de Negocios (Galo Cañas / Galo Cañas)

20. Blanca Treviño

Posición en la lista: 2500

Fortuna: 1300 millones de dólares

Fortuna en pesos: 20 mil 400 millones de pesos

Blanca Treviño (cortesía)

21. David Peñaloza Alanís

Posición en la lista: 2600

Fortuna: 1100 millones de dólares

Fortuna en pesos: 18 mil 700 millones de pesos

22. José Antonio Fernández Carbajal

Posición en la lista: 1800

Fortuna: 1700 millones de dólares

Fortuna en pesos: 28 mil 900 millones de pesos

(FEMSA)

23. Armando Garza Sada

Posición en la lista: 1700

Fortuna: 2 mil 200 millones de dólares

Fortuna en pesos: 37 mil 400 millones de pesos

Armando Garza Sada

24. Ricardo Martín Bringas