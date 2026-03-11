Se desploma fortuna de Salinas Pliego en Forbes 2026. Su valor estimado es de 3.7 mil millones de dólares para este año.

La revista Forbes publicó su lista anual de multimillonarios y aunque la oligarquía mexicana aumentó su riqueza, Salinas Pliego fue la excepción.

Fortuna de Salinas Pliego en Forbes 2026 se desploma

Ricardo Salinas Pliego experimentó una caída en su fortuna, de acuerdo con lo revelado en Forbes 2026 en su lista de multimillonarios.

La riqueza del dueño de Elektra pasó de 13.4 mil millones de dólares en 2025 a 3.7 mil millones de dólares para este año.

Desde el inicio de la 4T, la fortuna de Salinas Pliego ha registrado estos números:

2018: 7.1 mil millones de dólares

2019: 11.1 mil millones de dólares

2020: 11.7 mil millones de dólares

2021: 12.5-12.9 mil millones de dólares

2022: 12.45 mil millones de dólares

2023: 10.9 mil millones de dólares

2024: 13.4 mil millones de dólares

2025: 4.9 mil millones de dólares

2026: 3.7 mil millones

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

El colapso financiero de Salinas Pliego puede leerse a la luz de las deudas fiscales y el desempeño bursátil de las empresas del magnate mexicano.

Durante 2025 a 2026, Salinas Pliego y sus compañías han enfrentado litigios tanto en México como en los Estados Unidos.

Además de que la relación de Salinas Pliego con la 4T se fracturó totalmente, por lo que el empresario se encuentra en un momento vulnerable en su riqueza.

Pese a que Salinas Pliego es uno de los hombres más ricos de México, su fortuna ya no es comparable con la de otros empresarios de nuestro país que aparecen en Forbes 2026.