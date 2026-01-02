Ve por más es la empresa aseguradora que se hará cargo de cubrir los daños tras el accidente del Tren Interoceánico.

Se trata de la empresa aseguradora que mantenía un contrato vigente al momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó como saldo 14 muertos y casi 100 heridos.

Cabe señalar que este seguro perdió su vigencia a las 00:01 horas del 1 de enero de 2025.

Te contamos quién es el dueño de Ve por más, empresa que durante el 2025 tuvo asegurado el Tren Interoceánico, inaugurado el 22 de diciembre de 2023.

¿Quién es el dueño de Ve por más? Aseguradora del Tren Interoceánico

El grupo financiero Ve por más, que aseguró el Tren Interoceánico durante 2025, es propiedad del empresario mexicano Antonio del Valle Ruiz.

Este grupo financiero también pertenece a la familia del empresario, forma parte de un conglomerado que incluye los sectores financiero e industrial de México.

Se trata del grupo Kaluz, una de las estructuras empresariales más sólidas del país.

¿Quién es Antonio del Valle Ruiz?

Antonio del Valle Ruiz, de 87 años de edad, es un empresario mexicano dueño de la empresa Mexichem, empresa global líder en química, construcción y comunicaciones, con presencia en más de 30 países.

Nacido el 13 de agosto de 1938 en la Ciudad de México (CDMX), se interesó en el sector bancario desde joven.

Asimismo, es un importante coleccionista de arte mexicano; fundó el Museo Kaluz para compartir su colección y su labor filantrópica.