Carlos Slim duplicó su fortuna desde el inicio de la Cuarta Transformación y encabeza nuevamente el listado de multimillonarios mexicanos de Forbes 2026.

El empresario de 86 años de edad acumula una riqueza de 125 mil millones de dólares, cifra que lo coloca en el lugar 16 del ranking mundial.

Desde 2018, su patrimonio ha fluctuado, pero contratos de Grupo Carso, el desempeño de América Móvil y el fortalecimiento del peso impulsaron su crecimiento.

Un estudio de Oxfam México revela que, durante la Cuarta Transformación, los millonarios de México aumentaron su riqueza casi 30%.

Carlos Slim duplicó su fortuna desde el inicio de la 4T; su riqueza actual es de 125 mil mdd

Desde el inicio de la 4T en 2018, la fortuna de Carlos Slim se duplicó.

Así lo dejan en evidencia los datos del listado Forbes, que indican que Carlos Slim tiene actualmente 125 mil millones de dólares.

De 2018 a 2026, la fortuna de Carlos Slim ha ido fluctuando de la siguiente manera:

2018: 67.1 mil millones de dólares (lugar 7 en el ranking mundial)

2019: 64 mil millones de dólares (lugar 5 en el ranking mundial)

2020: 52. 1 mil millones de dólares (lugar 12 en el ranking mundial)

2021: 62.8 mil millones de dólares (lugar 16 en el ranking mundial)

2022: 81.2 mil millones de dólares (lugar 13 en el ranking mundial)

2023: 93 mil millones de dólares (lugar 8 en el ranking mundial)

2024: 102 mil millones de dólares (lugar 14 en el ranking mundial)

2025: 82.5 mil millones de dólares (lugar 19 en el ranking mundial)

2026: 125 mil millones de dólares (lugar 16 en el ranking mundial)

Carlos Slim (CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Un reciente estudio de Oxfam México detalla que de 2018 a 2024, los millonarios en nuestro país incrementaron sus riqueza casi 30%.

En el caso de Carlos Slim diversos factores han impulsado que su riqueza aumente durante la 4T.

Contratos importantes de Grupo Carso, mediante CICSA, así como el desempeño de América Móvil y el fortalecimiento del peso habrían hecho que la fortuna de Carlos Slim se duplicara.