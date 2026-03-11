Miles de ojos están puestos sobre Alfredo Harp Helú, el empresario y filántropo mexicano que aparece por primera vez en la lista global de multimillonarios publicada por la revista Forbes 2026.

Su fortuna de 17 mil millones de pesos aproximadamente lo coloca en la posición 2 mil 933 del rankin de Forbes que incluye 24 empresarios mexicanos.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

Alfredo Harp Helú (@alfredoharphelu / X)

¿Quién es Alfredo Harp Helú?

Alfredo Harp Helú es un apasionado del béisbol, en 1994 adquirió el equipo Diablos Rojos del México. Dos años después se convirtió en el dueño de los Guerreros de Oaxaca. Hoy ambos equipos pertenecen a la Liga Mexicana de Béisbol AAA.

Por su pasión a este deporte se volvió accionista de los Padres de San Diego, convirtiéndose en el primer empresario mexicano en invertir en las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos.

Actualmente es un reconocido empresario que ha construido su fortuna a base de su gusto por el deporte, la cultura y el cuidado del medio ambiente, ejes para llevar a cabo una gran labor altruista.

¿Qué edad tiene Alfredo Harp Helú?

Alfredo Harp Helú nació en la Ciudad de México el 11 de marzo de 1944. Actualmente tiene 82 años de edad.

Alfredo Harp Helú (@fundacionahho / Instagram)

¿Quién es la esposa de Alfredo Harp Helú?

Alfredo Harp Helú está casado con la doctora en Historia del Arte, María Isabel Grañén Porrúa, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Alfredo Harp Helú?

A Alfredo Harp Helú lo rige el signo zodiacal de piscis.

¿Cuántos hijos tiene Alfredo Harp Helú?

Alfredo Harp Helú tiene cinco hijos junto a María Isabel Grañén:

Alfredo Harp, murió en 2009.

Charbel Harp

Santiago Harp

María Isabel Harp

Sissi Harp

Alfredo Harp Helú (@fundacionahho / Instagram)

¿Qué estudió Alfredo Harp Helú?

Alfredo Harp Helú es contador público egresado de la Escuela de Comercio y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Alfredo Harp Helú?

Alfredo Harp Helú se inició en el mundo laboral en el despacho de auditoría Price Waterhouse, donde laboró a lo largo de dos años.

En 1971 fue socio fundador de la casa de bolsa Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. (Accival).

En 1991 adquirió, junto a Roberto Hernández Ramírez, el Banco Nacional de México (Banamex), ambos conformaron Grupo Banamex Accival (Banacci).

En 2012 adquirió el 91.4% del Grupo Martí.

A través de Banamex encabeza distintas fundaciones que atienden desastres naturales que ocurren en diferentes partes del mundo:

Fomento Social

Fomento Cultural

Fomento Ecológico Banamex

Alfredo Harp Helú (@fundacionahho / Instagram)

Mediante la Fundación Alfredo Harp Helú promueve proyectos en las áreas de educación yapoya a diversas instituciones de salud con equipo médico especializado, mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y fomento a la investigación médica.

En el área deportiva, la fundación brinda apoyo a deportistas y entrenadores, así como destina fondos para la mejora de instalaciones deportivas.

Además de promover proyectos y ofrecer talleres artesanales, Alfredo Harp Helú se ha encargado de abrir distintas instituciones para divulgar el conocimiento y difundir la cultura en Oaxaca: