¿Quién es Cynthia Helena Grossman Fleishman, empresaria y heredera de Arca Continental?

Cynthia Helena Grossman Fleishman es una empresaria mexicana y una de las mujeres más ricas de México, es heredera de la fortuna creada por su padre, Burton E. Grossman, fundador de Grupo Continental.

Esta empresa que posteriormente se fusionó para crear Arca Continental, una de las mayores embotelladoras de The Coca‑Cola Company en América Latina.

Junto con su hermano Bruce Grossman, Cynthia Helena Grossman Fleishman heredó el negocio familiar y mantiene alrededor del 10% de las acciones de Arca Continental, empresa con operaciones en México, Estados Unidos y varios países de Sudamérica.

De igual manera, Grossman Fleishman forma parte del Consejo de Administración de Arca Continental desde 2011, por lo que participa de manera activa en la estrategia corporativa del grupo.

Arca Continental invertirá en IA en equipos de enfriamiento (Cortesía)

¿Qué edad tiene Cynthia Helena Grossman Fleishman, empresaria y heredera de Arca Continental?

Según datos de Forbes, Cynthia Helena Grossman Fleishman tiene 71 años pues se estima que nació en agosto de 1954.

¿Cynthia Helena Grossman Fleishman, empresaria y heredera de Arca Continental tiene pareja?

La información pública sobre su vida personal es muy limitada y en registros biográficos disponibles no se menciona si tiene un esposo o pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Cynthia Helena Grossman Fleishman, empresaria y heredera de Arca Continental?

Se estima que nació en agosto de 1954, por lo que el signo zodiacal de Cynthia Helena Grossman Fleishman sería Leo o Virgo.

¿Cynthia Helena Grossman Fleishman, empresaria y heredera de Arca Continental tiene hijos?

No hay información confirmada sobre si Cynthia Helena Grossman Fleishman tiene hijos.

Arca Continental incrementa ganancias (Cortesía)

¿Qué estudió Cynthia Helena Grossman Fleishman, empresaria y heredera de Arca Continental?

Cynthia Helena Grossman Fleishman, empresaria y heredera de Arca Continental realizó sus estudios superiores en Estados Unidos.

Se sabe que es graduada de la carrera de Administración de Empresas en la Southern Methodist University en Dallas, Texas y cuya formación estuvo enfocada en negocios, permitiéndole involucrarse en la gestión estratégica de la empresa familiar.

¿En qué ha trabajado Cynthia Helena Grossman Fleishman, empresaria y heredera de Arca Continental?

La carrera de Cynthia Grossman está vinculada principalmente al negocio familiar de bebidas, por lo que ha participado como:

Miembro del consejo de Grupo Continental desde 1983.

Presidenta del Consejo de Administración de Grupo Continental.

Se integró al Consejo de Administración de Arca Continental, tras la fusión del grupo con Embotelladoras Arca en 2011.

Actualmente es accionista clave y participa en la estrategia corporativa del grupo embotellador.

Dirige y apoya diversas fundaciones, destacando la Fundación Burton E.

Se desempeña como inversionista activa en diversos sectores inmobiliarios y financieros tanto en México como en Texas.

Actualmente, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina, con decenas de plantas y cientos de centros de distribución en el continente.