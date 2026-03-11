Forbes lanzó su ranking 2026 de las personas más ricas del mundo, en donde se destaca la presencia de 24 empresarios mexicanos, entre ellos Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle?

¿Qué edad tiene Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle?

¿Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle?

¿Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle tiene hijos?

¿Qué estudió Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle?

¿En qué ha trabajado Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle?

Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle, debuta en el listado de Forbes 2026

Karen Virginia Beckmann Legorreta es una empresaria mexicana y una de las mujeres más ricas de América Latina, pues es hija de Doris Legorreta y Juan Francisco Beckmann Vidal, el actual presidente del Consejo de Administración de Becle, la empresa matriz de José Cuervo y el mayor productor de tequila del mundo.

Karen pertenece a la undécima generación de la familia Beckmann dedicada a la producción de tequila y su relevancia pública creció significativamente cuando heredó una participación sustancial en las acciones de la compañía con alrededor del 35 % de la compañía, convirtiéndose en una accionista mayoritaria junto a su hermano, Juan Domingo Beckmann.

Además de ser heredera del negocio familiar, Beckmann también es empresaria independiente al ser fundadora y directora de la empresa PP Marcas, dedicada al diseño y comercialización de calzado y accesorios de lujo.

Dentro de Becle, también forma parte del Consejo de Administración siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la empresa.

Karen Virginia Beckmann Legorreta (Especial)

Karen Virginia Beckmann Legorreta tiene aproximadamente entre 54 y 56 años de edad.

La información sobre su vida sentimental es muy privada y poco difundida públicamente y en general, no hay datos sobre una pareja actual.

El signo zodiacal de Karen Virginia Beckmann Legorreta no es de conocimiento público.

Se sabe que Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle tiene dos hijos, aunque los detalles sobre ellos se mantienen en privado.

Karen Virginia Beckmann Legorreta (Especial)

Karen Virginia Beckmann cuenta con una formación en negocios y comunicación, pues realizó estudios enfocándose en administración y el marketing, lo que le ha permitido gestionar su patrimonio en Becle y sus proyectos independientes.

Entre los estudios que tiene, se encuentran:

Economía en la Universidad de Harvard.

MBA o especialización en Administración de Empresas en Harvard Business School.

A lo largo de su carrera ha participado en distintos ámbitos empresariales como:

Grupo Becle / José Cuervo

Accionista relevante del grupo.

Miembro del Consejo de Administración.

Parte de la familia que dirige uno de los mayores productores de tequila del mundo.

Emprendimientos propios

Fundadora y directora general de PP Marcas, empresa enfocada en calzado y accesorios de lujo.

Ha desarrollado marcas de moda como Crane y Kalaca.

Es considerada una de las mujeres más ricas y poderosas de México, con una fortuna estimada en más de 3 mil millones de dólares según rankings financieros.

Karen Virginia Beckmann Legorreta debutó en el ranking global de multimillonarios de 2026 de Forbes, consolidándose como una de las mujeres más ricas de México gracias a su participación en la compañía Becle, responsable de José Cuervo.

En el ranking de multimillonarios de Forbes 2026, Beckman Legorreta debutó en el puesto 2 mil 479, aunque en la lista en vivo, y debido a los movimientos mercantiles, este número puede subir como bajar.

De acuerdo con la lista, Karen Virginia Beckmann Legorreta, heredera de José Cuervo y empresaria de Becle, cuenta con 1 mil 300 millones de dólares, es decir, 22 mil 100 millones de pesos aproximadamente.