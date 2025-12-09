Aunque no es tan mediático como otros dentro del ramo, Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, se ha destacado por tener una de las mejores gestiones en una empresa tecnológica.

Algo que no es pura suerte, pues antes de ser director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan tuvo una exitoso paso por Google.

¿Quién es Neal Mohan?

Neal Mohan ​es un ejecutivo de negocios estadounidense, nacido en Lafayette, Indiana; director de YouTube desde 2023.

Neal Mohan (@neal_mohan)

¿Qué edad tiene Neal Mohan?

Neal Mohan nació el 14 de julio de 1973, actualmente tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Neal Mohan?

Neal Mohan se casó con Hema Sareen, encargada de organizaciones sin fines de lucro y de bienestar público.

Neal Mohan (@neal_mohan)

¿Cuántos hijos tiene Neal Mohan?

Se sabe que Neal Mohan y Hema Sareen tienen un par de hijas, aunque se desconoce su identidad.

¿Qué estudió Neal Mohan?

Neal Mohan estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, posteriormente hizo un posgrado en la Escuela de Posgrado de Negocios Stanford.

Neal Mohan, Director Ejecutivo de YouTube (@neal_mohan)

¿En qué ha trabajado Neal Mohan?

El primer trabajo de Neal Mohan fue en la consultoría Accenture, la cual posteriormente se unió a la startup NetGravity.

En 2005, se unió a la empresa DoubleClick, encargada de desarrollar publicidad para internet.

Dicha compañía fue adquirida por Google en 2005, donde fue nombrado CPO de YouTube en 2015.

A él se le atribuye el desarrollo de cosas como YouTube TV, YouTube Music, YouTube Premium y YouTube Shorts.

Para 2023, tras la salida de Susan Wojcicki de la empresa; se convirtió en el CEO de YouTube.

Neal Mohan es el CEO del Año para la revista TIME

En su entrega más reciente, la revista TIME nombró a Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, como CEO del Año.

En su publicación dedicada a Neal Mohan, la revista TIME señala que le dieron este galardón por ir en contra del resto de los CEO de empresas de tecnología.

Pues está totalmente enfocado en su trabajo, así como en disfrutar de una vida tranquila con su familia, más allá de meterse en disputas políticas o “llevar turistas al espacio”.

Además de que mantiene un perfil cercano a los trabajadores, algo extraño en la actualidad, estando siempre presente cuando se le necesita.

De hecho algunos empleados de YouTube lo describen más como el gerente de un restaurante, una especie de “tío carismático”, más que el CEO de una de las empresas más poderosas del medio.