Presenta usuaria de HBO Max demanda colectiva contra Netflix por la compra de Warner Bros.

La usuaria de HBO Max, Michelle Fendelander, presentó una demanda colectiva contra Netflix por la compra de Warner Bros. Discovery.

El documento se interpuso en un Tribunal de Distrito en San José, California, de acuerdo con el medio Los Angeles Times.

Michelle Fendelander vive en Las Vegas y nunca ha sido suscriptora de la plataforma Netflix , por lo que no está conforme con el acuerdo comercial.

El argumento para que la usuaria de HBO Max demande a Netflix es que la venta de Warner Bros. generará “un daño antimonopolio irreparable”.

La suscriptora considera que en caso de que Warner Bros. se venda, el mercado de streaming por suscripción verá reducida la competencia.

“Los consumidores estadounidenses, incluidos los compradores de SVOD como el demandante, suscriptor de HBO Max, sufrirán las consecuencias de esta menor competencia, pagando precios más altos y recibiendo servicios de baja calidad y reducidos por su dinero.” Demanda colectiva de Michelle Fendelander

Por tal motivo, la demanda colectiva pide una orden judicial para que no se dé la adquisición de Warner Bros por Netflix.

Netflix responde a demanda colectiva presentada por usuaria de HBO Max tras compra de Warner Bros.

La demanda colectiva presentada por usuaria de HBO Max tras compra de Warner Bros., ya obtuvo respuesta de Netflix.

Para la plataforma de streaming, se trata de una demanda “sin fundamento”.

Netflix considera que es “simplemente un intento del colegio de abogados de los demandantes de centrar toda la atención en el acuerdo”.

Por su parte, el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, ha expresado que la compra de Warner Bros. tiene un enfoque a favor del consumidor, por lo que los usuarios tendrían más opciones de entretenimiento.

Además de que se mantendrán los acuerdos de Warner Bros. en cuanto a la exhibición de películas en salas de cine.