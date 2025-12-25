Lucian Grainge es un ejecutivo británico del entretenimiento y CEO de Universal Music Group, reconocido por su influencia estratégica en la transformación global de la industria musical.

Bajo su liderazgo, Universal Music Group consolidó su dominio en la era del streaming, impulsando modelos de negocio sostenibles, alianzas tecnológicas y la expansión internacional del catálogo musical.

¿Quién es Lucian Grainge?

Sir Lucian Grainge es un ejecutivo británico del entretenimiento y CEO de Universal Music Group, reconocido por liderar la transformación global de la industria musical en la era digital.

Lucian Grainge, CEO de Universal Music Group (DANNY MOLOSHOK / REUTERS)

¿Cuántos años tiene Lucian Grainge?

Lucian Grainge nació el 29 de febrero de 1960, por lo que tiene 65 años de edad.

¿Quién es el la esposa de Lucian Grainge?

Lucian Grainge está casado con Caroline Grainge, quien ha mantenido un perfil discreto fuera del ámbito mediático.

¿Quiénes son los hijos de Lucian Grainge?

Lucian Grainge tiene dos hijos, entre ellos Elliot Grainge, ejecutivo musical y fundador del sello 10K Projects, activo dentro de la industria discográfica.

Lucian Grainge, CEO de Universal Music Group (Image Press Agency / Image Press Agency/Sipa USA via )

¿Qué estudió Lucian Grainge?

Lucian Grainge no cursó estudios universitarios formales; inició su carrera profesional en la industria musical a temprana edad tras finalizar la educación secundaria.

¿En qué ha trabajado Lucian Grainge?

Lucian Grainge ha desarrollado su carrera en compañías como PolyGram y Universal Music Group, donde lideró la expansión del negocio musical hacia el streaming, la tecnología y los mercados globales.

Lucian Grainge entre los 10 líderes más poderosos del mundo 2025

El ranking anual de Variety 2025 destaca a las figuras más influyentes del entretenimiento global, encabezado por altos ejecutivos de Netflix, NBCUniversal y Disney.

El informe muestra un traslado del poder hacia ejecutivos del streaming y conglomerados mediáticos, donde la estabilidad financiera prevalece y el talento creativo tradicional pierde protagonismo.

Estos son los 10 líderes más poderosos de la industria del entretenimiento de Variety:

Ted Sarandos, Co-CEO de Netflix Donna Langley, Chairman de NBCUniversal Entertainment David Ellison, Chairman y CEO de Paramount Skydance Neal Mohan, CEO de YouTube Dana Walden, Co-Chairman de Disney Entertainment Bob Iger, CEO de Disney Brian Roberts, Chairman y CEO de Comcast Corp. Lucian Grainge, Chairman y CEO de Universal de Music Group David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery Eddy Cue, Senior VP Services de Apple