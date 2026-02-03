Josh D’Amaro fue elegido por unanimidad como nuevo CEO de The Walt Disney Company y asumirá el cargo el 18 de marzo de 2026.

La histórica decisión marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, mientras Dana Walden se convierte en Presidenta y Directora Creativa en un momento clave de reconstrucción.

Dana Walden (Disney)

Josh D’Amaro, el nuevo CEO de Disney

En 2023 se tomó la decisión de elegir nuevo CEO. La junta directiva que preside James Gorman, de 67 años de edad, eligió entre más de cien candidatos internos y externos.

Entre los finalistas considerados para el puesto se encontraban:

Dana Walden, de 61 años de edad, copresidenta de Disney Entertainment.

Jimmy Pitaro, de 56 años de edad, presidente de ESPN.

Josh D’Amaro, de 55 años de edad, presidente de Disney Experiences.

Josh D’Amaro es el elegido, sucederá a Bob Iger, de 74 años de edad, quien continuará como asesor y miembro de la junta directiva hasta finales de este año, informó AP.

Josh D’Amaro (@joshdamaro / Instagram)

Es así como éste se convierte en el segundo director de parques temáticos en ascender al puesto más alto, después de Bob Chapek, de 66 años de edad, cuyo desempeño fue criticado interna y exteriormente.

Bob Iger fue el primero en felicitarlo:

“Es un líder excepcional y la persona adecuada para convertirse en nuestro próximo CEO. Tiene una comprensión instintiva de la marca Disney y un profundo conocimiento de lo que conecta con nuestras audiencias, junto con el rigor y la atención al detalle necesarios para llevar a cabo algunos de nuestros proyectos más ambicioso. Su capacidad para combinar la creatividad con la excelencia operativa es ejemplar y estoy encantado por Josh y por la compañía” Bog Iger. Ex CEO de Disney

Bob Iger (AP/Jordan Strauss)

Por su parte, Josh D’Amaro envió un comunicado a NBC News, en el que expresó su agradecimiento:

“Me siento profundamente agradecido con la junta por confiar en mí para liderar una compañía que significa tanto para mí y para millones de personas en todo el mundo” Josh D’Amaro. Nuevo CEO de Disney

La elección parece haber sido la correcta. A poco de darse a conocer la noticia, las acciones de Disney subieron a poco más de 1%.