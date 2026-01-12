Tras darse a conocer la demanda de Paramount a Warner Bros. por la inminente fusión de esta con Netflix, la empresa dirigida por David Zaslav mandó una respuesta contundente.

Warner Bros. señala que esta demanda de Paramount carece de todo fundamento, además de que la consideran una forma de distraer a los inversores del trato con Netflix.

Paramount (Paramount)

Warner Bros. señala que la demanda de Paramount es porque no quieren mejorar su oferta

En un comunicado lanzado por Warner Bros. al mediodía del 12 de enero, el estudio descalifica totalmente la demanda de Paramount, considerándola como un recurso sin fundamento.

“A pesar de seis semanas y la misma cantidad de comunicados de prensa de Paramount Skydance, aún no ha aumentado el precio ni ha abordado las numerosas y obvias deficiencias de su oferta. En cambio, Paramount Skydance busca distraer con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado un valor para los accionistas sin precedentes. A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix”. Warner Bros.

Señalan que a pesar de todas las reuniones y negociaciones de las últimas seis semanas, Paramount en realidad no ha hecho nada por mejorar la oferta por Warner Bros .

Esta demanda es una muestra de ello, pues es un mero distractor para lo inversionistas, quienes en este momento deberían de estar al pendiente de la fusión con Netflix.

No solo eso, afirman que a pesar de las múltiples oportunidades que se le han dado a la compañía de David Ellison, estos en realidad jamás mejoraron la oferta.

Aferrándose a la misma, a pesar de que toda la junta de Warner Bros. consideró que esta no superaba en ningún aspecto la de Netflix.

Paramount quiere saber todos los detalles del acuerdo entre Warner Bros. y Netflix

La demanda que Paramount interpuso a Warner Bros. este 12 de enero de 2026, tiene como objetivo que se hagan públicos todos los detalles del acuerdo con Netflix.

Esto luego de que Paramount señalara que la oferta que hizo Netflix por Warner Bros. ha caído en su valor, debido a la depreciación de las acciones de la plataforma de streaming.

Bajo este argumento, afirman que su oferta por el estudio dueño de DC Comics, es mucho mejor que la de la empresa dirigida por Ted Sarandos.

También, quieren saber el valor de las acciones de la parte de Discovery de Warner Bros., que es el principal problema para Paramount y que ellos consideran que no valen.

Finalmente, Paramount anunció que dará una lista de “directores rivales” para su elección en la junta de accionistas de Warner Bros. como una manera de ejercer presión.