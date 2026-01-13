Parece que el fin de MTV, como lo conocemos, está avanzando a pasos agigantados, pues un nuevo reporte indica qye Paramount está pensando vender el conocido canal en partes.

Esto sería parte de una estrategia de Paramount para redefinir la marca MTV, con el fin de adaptarla a las tendencias y plataformas actuales.

MTV (Especial )

Paramount está buscando un socio para que compre MTV

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, dentro de Paramount estarían analizando el buscar un socio (o socios) que compre una parte de MTV.

Esto con el fin de librarse un poco de los recursos que consume MTV, además de tener una persona (o grupo de personas) que aporten una nueva visión al canal de Paramount.

Principalmente estarían buscando un socio que tenga en sus posesión derechos musicales de artistas de alto perfil, o contacto directos con los mismos.

Es decir, no quieren solo el capital, también les interesa alguien que aporte valor a la marca, la cual ha perdido relevancia de manera paulatina desde hace más de 10 años.

Pues a pesar de todo, los directivos creen que el canal aún puede ser revitalizado, aunque eso implique cambiar su naturaleza en más de un sentido.

MTV (Paramount)

Paramount quiere que MTV regrese a ser puramente musical

La idea de esta venta segmentada de MTV, según el mismo reporte, es reorientar su contenido al algo puramente musical, con el fin de potenciar Paramount+.

Es decir, MTV regresaría de cierta forma a sus orígenes, pues el canal nació en los 80’s, con el fin de transmitir videos musicales, que en ese momento era la novedad entre grupos y cantantes.

No se sabe si esta posible nueva versión de MTV retomaría los videos musicales o se transformaría en una plataformas parecida a Spotify o Amazon Music.

Es decir, donde por la misma suscripción a Paramount+, se te dé acceso al streaming de música del servicio, que en este caso sería la nueva versión de MTV.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto.