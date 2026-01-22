La oferta de Paramount para comprar Warner Bros. no ha ido por buen camino, ni siquiera el intento de compra hostil le funcionó a la empresa de David Ellison.

Un nuevo reporte indica que 93% de los accionistas de Warner Bros. rechazaron la oferta de Paramount por considerarla inferior a Netflix.

Paramount (Paramount)

Accionistas de Warner Bros. consideran más positivo el acuerdo con Netflix que la oferta de Paramount

A través de un comunicado, Warner Bros. reiteró nuevamente el rechazo de la oferta de Paramount, asegurando que el 93% de sus accionistas no la consideran conveniente.

Warner Bros. señala que los accionistas consideran que la oferta de Paramount es inferior a lo que ofrece Netflix, por lo que se mantendrán con el acuerdo señalado.

Además, mencionan que están confiados en conseguir la aprobación regulatoria correspondiente cuando esta se presente, para concretar la venta con Netflix.

Esta declaración representa otro golpe a Paramount, la cual tenía la esperanza de convencer a los accionistas para que estos vendieran su participación, y así hacer una compra hostil.

Sin embargo, parece que ni siquiera los accionistas del estudio están de acuerdo con la oferta presentada, así que nadie dará sus acciones a la familia Ellison.

Warner Bros. (Dado Ruvic / REUTERS)

Paramount mantendrá abierta su oferta por Warner Bros. hasta febrero

A pesar de todo, Paramount se niega a rendirse y anunció que mantendrá abierta su oferta por Warner Bros. hasta el 21 de febrero.

Esto luego que la anterior fecha límite era el 20 de enero; con ese mes extra buscarán, una vez más, convencer a los accionistas de Warner Bros. para que vendan a Paramount.

Si no lo logran, y quieren mantenerse en la pelea, tendrán que volver a extender el tiempo de su oferta.

Hay que mencionar que esto solo aplica en la compra hostil de Warner Bros., pues la instancia original, que era entrar en la “tómbola” con otras empresas, la ganó Netflix.

Por su parte Netflix no ha hecho una nueva declaración al respecto de todo lo que sucede alrededor de esta compra.