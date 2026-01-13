El juicio de Elon Musk contra OpenAI iniciará el 27 de abril. Te explicamos las claves del caso.

Una corte federal en Estados Unidos ya confirmó la fecha que tendrá el juicio entre Elon Musk contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman.

Claves del caso de Elon Musk contra OpenAI

A continuación, te damos todas las claves que tiene el caso de Elon Musk contra OpenAI, el cual comenzará el próximo 27 de abril de 2026.

Elon Musk acusa que OpenAI y Sam Altman cambiaron el modelo original de la startup que nació como una organización sin fines de lucro.

Elon MUSK (CHIP SOMODEVILLA / AFP)

El dueño de Tesla asegura que OpenAI se alejó de sus compromisos fundacionales para convertirse en una compañía altamente rentable.

De acuerdo con Musk, él fue engañado durante la transición de conversión de OpenAI en una empresa comercial.

El proyecto de OpenAI surgió en diciembre 2015 con Elon Musk como uno de los principales inversionistas.

No obstante, después de tres años lo dejó, previo a que ocurrieron los cambios en la empresa de inteligencia artificial.

Open AI fue establecida como una organización sin fines de lucro liderada por:

Elon Musk, de 54 años de edad

Sam Altman, de 40 años de edad

Greg Brockman, de 38 años de edad

Ilya Sutskever, de 39 años de edad

Wojciech Zaremba, de 37 años de edad

Su meta era desarrollar inteligencia artificial de beneficio general y evitar que se concentrara en manos privadas.

Sin embargo, para 2019 el cambio vendría al anunciarse OpenAI LP, entidad con fines de lucro “limitados”.

El argumento para el cambio fue que era una decisión necesaria para continuar y sostener el desarrollo de modelos avanzados de IA.

Lo que permitió que en ese año, Microsoft invirtiera más 17 mil 830 millones de pesos .

Después, la relación con OpenAI aumentaría hasta superar los 231 mil 796 millones de pesos en acuerdo de capital y servicios de computación en la nube.

OpenAI (OpenAI Twitter @OpenAI)

OpenAI se defiende de acusaciones de Elon Musk

De acuerdo con medios en Estados Unidos, Elon Musk cree que la reestructura de OpenAI contradice sus estatutos originales y los compromisos de los fundadores.

Por su parte, OpenAI se ha defendido de las acusaciones, expresando que su modelo híbrido se diseñó para preservar la misión de la organización.

Todo esto al mismo tiempo que le permite competir en el mercado global de la inteligencia artificial que actualmente lidera.