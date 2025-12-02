Se reveló que OpenAI ha declarado “código rojo” por la creciente competencia contra ChatGPT.

OpenAI buscará reorganizar su estrategia para que ChatGPT no pierda la carrera contra otras inteligencias artificiales.

La competencia contra ChatGPT provoca que OpenAI declare “código rojo” para su empresa

Sam Altman, director ejecutivo de Open AI, declaró “código rojo” en la empresa tecnológica ante la competencia contra ChatGPT.

Mediante un memorándum, el ejecutivo indicó a sus empleados que se vive “un momento crítico para ChatGPT”.

ChatGPT (Jonathan Kemper / unsplash)

Por ello, es necesario que se reorienten todos los recursos de la compañía ante la dura competencia que existe.

En especial con Google y su chatbot Gemini que introdujo en su nuevo modelo de inteligencia artificial el generador de imágenes Nano Banana.

Lo que ha valido a Google superar a OpenAI al aumentar el valor de sus acciones, y su base de usuarios de 450 millones en julio a 650 millones en octubre 2025.

Cabe mencionar que OpenAI también ve una amenaza Anthropic, startup que gana terreno en el mundo empresarial.

ChatGPT (Solen Feyissa / Unsplash)

¿Qué significa que OpenAI declare “código rojo” para ChatGPT?

Que OpenAI haya declarado “código rojo” para ChatGPT representa que otros proyectos de la compañía serán aplazados.

De acuerdo con un documento difundido por The Information y Wall Street Journal, Sam Altman expresó que el “código rojo” significa que Open AI retrasará:

Plan para introducir publicidad en su chatbot

Desarrollo de otros productos como agentes con inteligencia artificial para automatizar tareas relacionadas con compras y salud

El impulso de Pulse, asistente persona con actualizaciones diarias y personalizadas para el usuario

Asimismo, se detalla que Sam Altman expresó que OpenAI tiene la encomienda de mejorar la experiencia diaria en los usuarios.

Por lo que su compañía tiene que priorizar en ChatGPT:

Perfeccionamiento en funciones de personalización

Aumento de velocidad

Confiabilidad del chatbot

Ampliación en la variedad de preguntas que puede responder el chatbot

Como parte de su estrategia, Altman detalló que OpenAI lanzará un nuevo modelo de razonamiento que superará a Gemini 3 de Google al ser más intuitivo y personal.