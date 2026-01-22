Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, el empresario Elon Musk aseguró ser un extraterrestre.

“Si hubiera extraterrestres entre nosotros, yo lo sabría” Elon Musk

El comentario acaparó titulares debido a que el magnate abordó la duda de si estamos solos o no en el universo.

“Nadie me cree”, dice Elon Musk al asegurar que es un extraterrestre del futuro

En su participación en el Foro Económico Mundial, Elon Musk estuvo acompañado por el CEO de BlackRock, Larry Fink.

El empresario estaba hablando de la vida extraterrestre, momento en el que fiel a su estilo dijo ser uno de ellos.

Elon Musk (Evan Vucci / AP)

Fink cuestionó si venía del futuro, siendo que en un tono irónico Musk respondió afirmativamente, pero asegurando que nadie le cree cuando lo dice.

Los comentarios de Elon Musk no fueron gratuitos, pues aseguró que de haber vida fuera del planeta, él sería la única persona en saberlo.

Esto último debido a que tiene acceso a información y proyectos de SpaceX, explicando que no existe evidencia sólida de vida extraterrestre.

Elon Musk advierte que la IA superará en inteligencia a toda la humanidad

Como es bien sabido, Elon Musk es un defensor de la inteligencia artificial y del progreso tecnológico acelerado.

En torno a estos temas, el empresario lanzó una predicción que muchos en rede sociales tomaron más como una advertencia.

Esto debido a que Musk dejó en claro que dentro de máximo 5 años la inteligencia artificial superará a la humanidad en conjunto.

A la par, aseguró que la expansión de los robots es inminente, siendo estos los que terminarán de eliminar los empleos tradicionales.

En el escenario planteado por Elon Musk se vislumbra una transformación del mercado laboral, así como un replanteamiento de modelos económicos.