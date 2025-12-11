Te contamos quién es Sam Altman, CEO de OpenAI, empresa de inteligencia artificial.

El desarrollo de la IA no sería entendible sin la figura de Sam Altman.

¿Quién es Sam Altman?

Samuel Harris Altman, conocido popularmente como Sam Altman, es un empresario, inversionista, programador y bloguero estadounidense.

Sam Altman es el director ejecutivo de OpenAI, compañía dedicada a la inteligenciar artificial.

Sam Altman, CEO de OpenAI (Al Drago / AP)

¿Cuántos años tiene Sam Altman?

En la actualidad, Sam Altman tiene 40 años de edad. Nació el 22 de abril de 1985 en Chicago, Estados Unidos.

Sam Altman, CEO de OpenAI (Eric Risberg / AP Photo / AP)

¿Quién es la esposo de Sam Altman?

Sam Altman está casado con el ingeniero de software, Oliver Mulherin.

La pareja contrajo matrimonio en 2024 en una boda privada en Hawái.

Sam Altman, CEO de OpenAI (@sama / X)

¿Qué signo zodiacal es Sam Altman?

Por su fecha de nacimiento, Sam Altam pertenece al signo zodiacal Tauro.

Sam Altman, CEO de OpenAI (@sama / X)

¿Cuántos hijos tiene Sam Altman?

Se sabe que Sam Altman tiene un hijo.

Sam Altman, CEO de OpenAI (@sama / X)

¿Qué estudió Sam Altman?

Sam Altman estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford, aunque abandonó sus estudios.

Sam Altman, CEO de OpenAI (@sama / X)

¿En qué ha trabajado Sam Altman?

La carrera de Sam Altman comenzó en 2005 cuando fundó y se hizo CEO de Loopt, app móvil de redes sociales.

Para 2011, Sam Altman se convertiría en socio de Y Combinator; después, en 2014 se haría presidente de dicha empresa.

Hacia 2015, Altman anunció el fondo de capital de inversión YC Continuity y el laboratorio de investigación YC Research.

A partir de 2019, Sam Altman se convirtió en CEO de OpenAI, con un breve despido en 2023 por problemas con la junta directiva.

Sam Altman, CEO de OpenAI (@sama / X)

Sam Altman encabeza la portada de TIME donde se reconoce a la inteligencia artificial como Persona del Año 2025

La revista TIME publicó una portada nombrando a la inteligencia artificial como Persona del Año 2025 por el impacto que ha tenido.

TIME señaló la importancia de la IA y el debate que genera el desarrollo de esta tecnología.

Además, TIME reconoció a los “individuos que imaginaron, diseñaron y construyeron IA”, quienes son la Persona del Año 2025.

Por tal motivo, la icónica revista publicó una portada con los impulsores de la inteligencia artificial, destacando Sam Altman y:

Mark Zuckerberg, de 41 años de edad, CEO de Meta

Lisa Su, CEO de AMD

Elon Musk, de 54 años de edad, CEO de xAI

Jensen Huang, de 62 años de edad, presidente y CEO de Nvidia

Demis Hassabis, de 49 años de edad, CEO de DeepMind Technologies

Dario Amodei, de 42 años de edad, CEO de Anthropic

Fei-Fei Li, de 49 años de edad, co-director del Human-Centered AI Institute y CEO de Stanford de World Labs

TIME nombra a la inteligencia artificial como Persona del Año 2025 (@time / Instagram )

Los empresarios de la inteligencia artificial en la portada de TIME recrean la icónica fotografía de los obreros publicada el 2 de octubre de 1932, en el New York Tribune.

La imagen original, titulada “Almuerzo sobre un rascacielos”, fue tomada en la construcción del Edificio RCA en el Rockefeller Center de Nueva York.

En ella están 11 obreros sobre una viga de acero sin ningún tipo de protección.