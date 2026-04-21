El fiscal general de Florida, James Uthmeier, inició una investigación contra OpenAI tras descubrirse que ChatGPT presuntamente asesoró al autor de un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

Los registros muestran que ChatGPT brindó información detallada sobre armas, municiones y logística al atacante, identificado como Phoenix Ikner, facilitando la planificación del crimen.

Florida abre investigación contra OpenAI por el presunto papel de ChatGPT en un tiroteo masivo

La Fiscalía de Florida anunció una investigación contra OpenAI después de que presuntamente ChatGPT ofreció consejos detallados sobre armas al sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida.

Las autoridades emitieron citatorios para revisar las políticas internas de seguridad y el entrenamiento de ChatGPT advirtiendo que, si la herramienta de inteligencia artificial fuera una persona, enfrentaría cargos por asesinato.

“Florida está a la vanguardia en la lucha contra el uso de la IA en actividades delictivas; si ChatGPT fuera una persona, se enfrentaría a cargos de asesinato. Por supuesto, ChatGPT no es una persona, pero eso no exime a nuestra oficina ni a mi equipo de fiscales de la obligación de investigar si existe responsabilidad penal por parte de una corporación” James Uthmeier

OpenAI (Unsplash)

Este proceso legal busca determinar la responsabilidad corporativa de OpenAI en actos violentos y se suma a otros casos de posibles daños causados por la tecnología en el estado.

La ley de Florida considera un delito “ayudar, incitar o aconsejar” a cualquiera que cometa un crimen.

“Hemos observado un aumento en las autolesiones y los suicidios entre jóvenes que usan esta plataforma. También hemos visto a personas usarla para participar en actividades delictivas, como pornografía infantil” James Uthmeier

La Fiscalía de Florida aseguró que ChatGPT ofreció “consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces”, como:

El tipo de arma que debía de utilizar durante el tiroteo

La munición adecuada para cada una de ellas

Qué tipo de armas serían más efectivas a corta distancia

La hora del día más apropiada para el tiroteo, con el fin de interactuar con más personas

El lugar del campus donde encontraría una mayor concentración de gente

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, destacó que el objetivo es recabar información por parte de la empresa sobre los procesos internos relacionados con autolesiones y amenazas de ataques.

Florida determinará si OpenAI tiene responsabilidad por las acciones de ChatGPT

Las autoridades pretenden determinar si OpenAI tiene responsabilidad por las acciones de ChatGPT.

Esto luego de que las primeras investigaciones parecen indicar que el atacante desarrolló el plan del tiroteo después de un intenso intercambio con ChatGPT que incluía también comentarios sobre suicidio.

James Uthmeier anunció que las autoridades buscarán establecer mayores medidas contra las empresas de inteligencia artificial ante el aumento de casos criminales relacionados con aplicaciones como ChatGPT y Gemini.

El tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025 dejó un saldo de dos muertos y siete heridos.

El atacante, identificado como Phoenix Ikner y quien tenía 20 años en el momento del ataque, usó el arma de servicio de su madre, quien llevaba 18 años trabajando como ayudante del sheriff local.

Este caso podría establecer un precedente histórico sobre la regulación y los límites éticos de los sistemas inteligentes en Estados Unidos.