Este lunes 18 de mayo, el hombre más rico del mundo Elon Musk ha sido derrotado por OpenAI, tras perder el juicio en Estados Unidos tras una demanda a la inteligencia artificial (IA).

Luego de que el jurado emitió su veredicto unánime en un tribunal de Oakland, California a favor de OpenAI y de su CEO Sam Altman, tras las acusaciones de Elon Musk de “incumplimiento de contrato” y priorizar las ganancias sobre el beneficio de la humanidad.

Pese a la derrota, el magnate Elon Musk podría apelar la decisión a favor de OpenAI, sin embargo, las posibilidades para el sudafricano son nulas.

OpenAI obtiene victoria sobre Elon Musk en juicio en Estados Unidos

El jurado, formado por nueve miembros, emitió su veredicto unánime en menos de dos horas a favor de OpenAI en un tribunal de Oakland, California, tras la demanda de Elon Musk.

Luego de que el jurado rechazó los alegatos de Elon Musk contra la inteligencia artificial OpenAI, además de que el fundador de Tesla presentó demasiado tarde su demanda.

Pues según Elon Musk acusó a Sam Altman de haber “secuestrado” la inteligencia artificial OpenAI para convertirla en una empresa orientada al beneficio económico.

A lo que OpenAI contradecía su espíritu fundacional de 2015, cuando la organización nació como laboratorio abierto dedicado al desarrollo seguro de la inteligencia artificial.

Sam Altman Elon Musk juicio OpenIA (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Elon Musk podría apelar contra OpenAI, pero sin muchas posibilidades

Luego de que OpenAI derrotó a Elon Musk en juicio en Estados Unidos, el magnate podría buscar la apelación, sin embargo sin muchas posibilidades para darle un revés.

Pues la jueza Yvonne Gonzalez Rogers adelantó que respaldó el criterio del jurado a favor de OpenAI, pese a que estos enviaron sus decisión de carácter consultivo, haciéndola definitiva.

Pese a esto en breves declaraciones, Marc Toberoff, el abogado de Elon Musk se limitó a decir “apelación”, sin más declaraciones por el momento de ambas partes.