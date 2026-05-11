OpenAI anunció la creación de “Deployment Company”, una nueva entidad diseñada para facilitar la integración de sistemas de inteligencia artificial en organizaciones globales.

Con una inversión inicial superior a los cuatro mil millones de dólares, esta división busca transformar los procesos operativos mediante el despliegue de ingenieros especializados directamente en las empresas.

OpenAI anuncia Deployment Company para acelerar la IA en empresas

OpenAI anunció la creación de Deployment Company, una nueva división de consultoría diseñada para integrar la IA directamente en los procesos operativos de grandes corporaciones.

OpenAI (OpenAI)

Con Deployment Company se busca garantizar que las organizaciones puedan adoptar e integrar la IA más avanzada del mundo en sus operaciones diarias de manera fiable.

Este proyecto cuenta con un financiamiento inicial de 4,000 millones de dólares y el respaldo estratégico de 19 firmas globales.

La iniciativa busca superar la etapa de simples herramientas digitales para establecer sistemas de IA personalizados y duraderos mediante el uso de ingenieros especializados (FDE) que trabajan dentro de las empresas clientes.

Deployment Company se define como una división especializada en consultoría y servicios de despliegue de inteligencia artificial diseñada para ayudar a grandes corporaciones y organizaciones a integrar sistemas de IA en sus procesos críticos de negocio.

El objetivo central es permitir que las compañías rediseñen sus flujos de trabajo críticos basándose en las capacidades de los modelos de frontera.

De esta manera, OpenAI pretende asegurar que la inteligencia artificial no solo sea una herramienta teórica, sino un motor de cambio operativo duradero para la economía mundial.

OpenAI cuenta con el apoyo de firmas internacionales para Deployment Company

OpenAI sostiene que el verdadero valor de la IA no está solo en crear modelos potentes, sino en ayudar a las personas y empresas a utilizarlos de forma segura, efectiva y a gran escala.

Para cumplir su misión, la empresa implementa una estrategia basada en Forward Deployed Engineers (FDE) o Ingenieros de Implementación Avanzada.

Estos especialistas trabajan directamente dentro de las organizaciones clientes, viviendo su complejidad operativa para rediseñar flujos de trabajo, conectar la IA con datos internos sensibles y asegurar que los sistemas sean duraderos y seguros.

Deployment Company cuenta con el apoyo de firmas internacionales, incluyendo inversores y consultoras como:

TPG (líder)

Goldman Sachs

SoftBank

BBVA

McKinsey

Capgemini

Para fortalecer su capacidad operativa desde el primer día, OpenAI acordó la adquisición de Tomoro, una consultora de IA aplicada que aportará aproximadamente 150 ingenieros expertos.