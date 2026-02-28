En busca de evitar un juicio sumario anticipado que podría ser un clavo en su ataúd, TV Azteca pidió frenar y analizar más a detalle el proceso judicial en Estados Unidos que tiene por su millonaria deuda.

“Las objeciones de relevancia de los demandantes no constituyen fundamento alguno para impedir el descubrimiento relativo al fondo del asunto, al juicio sumario y a la certificación de clase” Greenberg Traurig, despacho que representa a TV Azteca

Lo anterior se establece en una carta de moción que Greenberg Traurig, el despacho de abogados que representa a la televisora de Ricardo Salinas Pliego en Nueva York.

Por medio de la petición, TV Azteca buscaría una nueva táctica dilatoria ante sus acreedores que exigen que ya se realice un juicio sumario en el que la televisora se perfila como perdedora.

TV Azteca ya respondió a exigencia de juicio anticipado por su deuda en Estados Unidos

En el año 2017, TV Azteca emitió bonos por 400 millones de dólares en Nueva York, pero dejó de pagar los intereses pactados y más tarde hizo lo mismo con el monto principal de la emisión.

Ante ello, los acreedores de la televisora iniciaron un proceso en su contra, por el cual el 26 de febrero de 2026 exigieron un juicio sumario anticipado al argumentar que no hay más cuestiones por discutir.

Tras la exigencia de sus acreedores, la defensa de TV Azteca respondió al pedir que ahora se revisen otros aspectos, en busca de frenar o dilatar el fallo que sería en su contra:

Cláusulas contractuales

Objeciones de confidencialidad

Disposiciones legales

En su carta de moción, el despacho Greenberg Traurig insiste en que los demandados “tienen derecho” a un proceso de descubrimiento antes de cualquier decisión de juicio sumario.

Incluso, incluye como argumentos la aplicación de leyes mexicanas de privacidad, reforzando la postura de TV Azteca de que el caso requiere mayor análisis antes de resolver la deuda que mantiene.

TV Azteca quiere frenar posible fallo en su contra en caso de deuda en Estados Unidos (Michelle Rojas/SDP)

TV Azteca buscaría nueva táctica dilatoria

Cabe destacar que los acreedores de TV Azteca han acusado a la televisora mexicana por recurrir a maniobras procesales que buscan retrasar la resolución del caso en Estados Unidos.

En la carta del fiduciario, Bank of New York Mellon, se afirma que los alegatos de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, no pueden cambiar el hecho de que ha incumplido en sus pagos.

Por el contrario, se asevera que solo se han tratado de tácticas dilatorias para prolongar de forma innecesaria un litigio que debería resolverse a través de un juicio sumario anticipado.

Pese a ello, la última respuesta de TV Azteca, al pedir nuevas revisiones contractuales y legales, se suma a ese escenario en el que la defensa ha sido señalada como parte de una estrategia de dilación.