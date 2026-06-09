La inflación general anual en México cerró mayo de 2026 en 3.94%, según reportó el INEGI, aunque la variación mensual fue a la baja (-0.21%), el incremento en el precio de la papa y otros tubérculos se convirtió en el principal impulsor al alza del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Este resultado representa una desaceleración respecto al 4.42% registrado en mayo de 2025, pues la inflación subyacente, que excluye productos volátiles, se ubicó en 4.19%, mientras que la no subyacente cayó a 3.10%, impulsada principalmente por la baja en tarifas eléctricas de temporada cálida.

La papa, el producto con mayor impacto en la inflación en mayo 2026, según INEGI

El INEGI reportó que la inflación anual en México se ubicó en 3.94% durante mayo de 2026, por debajo del 4.45% registrado en abril, según el INPC y alcanzó un nivel de 145.527 puntos, con una disminución mensual de 0.21%; esta desaceleración representa un alivio para los hogares mexicanos y se acerca al objetivo de Banxico.

Inflación en México durante mayo 2026; aumentó el precio de la papa (@INEGI_INFORMA / X)

Entre los productos genéricos con mayor incidencia positiva destacó la papa y otros tubérculos, con un aumento mensual de 12.68% y una incidencia de 0.045 puntos porcentuales en la inflación general; otros contribuyentes al alza fueron: la vivienda propia, loncherías y gas LP.

En contraste, la electricidad, tomate verde y huevo registraron caídas importantes en sus precios.

De acuerdo con el INEGI, el INPC se situó en 145.527 puntos en mayo 2026, y a nivel anual los alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron un incremento de 3.93%. Las entidades con mayores variaciones al alza fueron:

Hidalgo

Yucatán

Jalisco

Mientras que estos estados reportaron descensos significativos:

Sinaloa

Sonora

Inflación en México durante mayo 2026; aumentó el precio de la papa (@INEGI_INFORMA / X)

Este comportamiento refleja las presiones persistentes en la canasta básica, especialmente en alimentos como la papa, que afectan directamente el bolsillo de las familias mexicanas.

Algunos economistas anticipan que el control de la inflación seguirá dependiendo de la estabilidad en precios agropecuarios y energéticos en los próximos meses en México.

Con estas cifras, México consolida el proceso desinflacionario iniciado en periodos anteriores, aunque se mantiene la vigilancia sobre factores externos e internos que podrían revertir la tendencia; se espera que en las próximas semanas se publiquen más detalles sectoriales para un análisis más profundo.