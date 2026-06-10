En mayo, la inflación en México cayó un 3.94 % debido a los precios de energéticos y verduras, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra muestra una desaceleración del 0.22% en la inflación en comparación con el mes de abril, y es menor que la registrada en el mismo mes de 2025, que fue de 4.42 %.

Al presentar el índice de precio no subyacente, destacó que los precios de frutas y verduras cayeron 3.18, al igual que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, con bajas de 2.98.

Inflación (Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Estos fueron los productos que más subieron por la inflación de mayo 2026

Los nuevos datos de mayo demuestran que la tasa se ubicó por debajo del 4.45 % registrado en abril, lo que marca también su segundo descenso del año, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Destacó que los productos con mayores aumentos en mayo 2026 por la inflación fueron los siguientes:

Papa y otros tubérculos: 12.68 %

Gas doméstico LP: 2.04 %

Detergentes: 1.96 %

Pollo: 1.52 %

(Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Estos fueron los productos que más bajaron durante mayo 2026

De acuerdo con el Inegi, los productos que más bajaron durante el mes de mayo de 2026, fueron los siguientes: