El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, informó que la inflación en México bajó a 3.6%, su nivel más bajo en los últimos ocho meses, resultado que, afirmó, mantiene al país dentro del rango objetivo establecido por el Banco de México (Banxico).

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 8 de julio, el titular de la SHCP destacó que la inflación ha registrado varias quincenas consecutivas a la baja, lo que representa un escenario favorable para la economía mexicana.

“La inflación llegó a 3.6% en la última lectura, el menor nivel en ocho meses. Esto es muy importante; son ya varias quincenas de bajas consecutivas y se encuentra dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México” Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Además de este indicador, Edgar Amador presentó un balance sobre el desempeño económico del país, con datos relacionados con el consumo, el empleo y la estabilidad macroeconómica.

¿Cuál es el objetivo del Banco de México para la inflación?

El secretario de Hacienda explicó que la inflación de 3.6% se mantiene dentro del intervalo de variabilidad fijado por el Banco de México, cuyo objetivo permanente es una inflación de 3%, con un margen de un punto porcentual por encima o por debajo.

En ese sentido, indicó que el dato más reciente refleja que la inflación continúa bajo control y dentro de los parámetros considerados saludables por el banco central.

“El Banco de México tiene un objetivo de inflación del 3% y se permite un punto porcentual hacia arriba y uno hacia abajo como margen. Estar dentro de ese intervalo de variabilidad es una muy buena noticia” Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

SHCP atribuye baja de la inflación a incentivos en combustibles y jitomate impulsados por Claudia Sheinbaum

Edgar Amador también atribuyó la disminución de la inflación a las medidas implementadas por el Gobierno de México, particularmente a los incentivos promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum para estabilizar los precios de los combustibles y del jitomate.

Explicó que estas acciones han contribuido a evitar un repunte inflacionario, especialmente en un contexto internacional marcado por el incremento en los precios de los combustibles y las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

“Esto no hubiera sido posible sin las instrucciones de la presidenta para dar incentivos que estabilizaran los precios de los combustibles y del jitomate. Estas medidas nos han ayudado a evitar un repunte de la inflación en un momento en el que gran parte de las economías del mundo enfrenta aumentos de precios por el impacto en los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente” Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Finalmente, el secretario de Hacienda sostuvo que estos resultados fortalecen la percepción de México como un país con estabilidad económica, condiciones favorables para la inversión y certidumbre para los capitales nacionales y extranjeros.