La Junta de Gobierno del Banco del México (Banxico) tomó la decisión de mantener la tasa de interés en 6.50% debido a que confía en que la inflación siga bajando.

“La Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50%” Banxico

Así lo informó el banco central mexicano por medio de un comunicado en el que hizo especial énfasis en la desaceleración de los niveles de los precios a nivel nacional.

De la misma forma, Banxico refirió que además de la estabilidad inflacionaria, otros factores como la fortaleza cambiaria influyeron en la decisión de mantener la tasa en un 6.50%.

Banxico mantiene tasa de interés en 6.50%

Al concluir su reunión celebrada el jueves 25 de junio, la Junta de Gobierno de Banxico dio a conocer que decidió mantener la tasa en 6.50% debido a la estabilidad reciente de la inflación nacional.

En su comunicado, Banxico destacó que la inflación general anual descendió a 3.55% en el mes de junio tras ubicarse en 4.45% en abril, lo que refleja una desaceleración en los precios.

Asimismo, la institución señaló que la inflación subyacente apenas bajó a 4.12%, manteniéndose por encima de la meta puntual de 3%, lo cual también obliga a sostener la tasa en el mismo nivel.

“La Junta de Gobierno decidió mantener la tasa de referencia en 6.50% con el fin de consolidar la convergencia de la inflación hacia la meta de 3%” Banxico

Aunado a ello, Banxico subrayó que la decisión busca asegurar que la tendencia descendente de los precios se mantenga para evitar las presiones adicionales que puedan revertir los avances logrados.

El banco central mexicano reiteró que la tasa permanecerá en 6.50% mientras la inflación continúe mostrando señales de convergencia hacia el objetivo de 3% que se establece en el pronóstico.

Banxico baja tasa de interés a 6.50% (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Banxico destaca otros factores que influyeron en decisión de mantener tasa

En el comunicado que difundió para informar sobre la decisión de mantener su tasa de interés en 6.50%, Banxico refirió que además de la estabilidad de la inflación, estos otros factores influyeron: