La fusión Paramount-Warner Bros. queda en pausa hasta el 1 de junio de 2027 por ley antimonopolio.

Esto mientras un juez federal evalúa una demanda presentada el pasado 13 de julio por una coalición de fiscales generales estatales que buscan bloquear la adquisición fijada en 110 mil millones de dólares.

Se pausa hasta 2027 la fusión Paramount-Warner Bros. por ley antimonopolio

Mediante un escrito judicial emitido este viernes 24 de julio, Paramount Skydance acordó no seguir con la fusión de Warner Bros. Discovery hasta que un tribunal resuelva si viola la ley antimonopolio.

El estudio se comprometió a no consumar la compra de Warner hasta junio de 2027 o cinco días después de que el tribunal emita su fallo.

Warner Bros. (Dado Ruvic / REUTERS)

Cabe mencionar que el pacto de Paramount extiende la pausa temporal que ordenó la jueza Araceli Martínez-Olguín del Distrito Norte de California.

Anteriormente, las compañías fijaron como fecha límite para llevar a cabo la compra el 30 de septiembre 2026.

No obstante, de no llevarse a cabo la fusión de Paramount-Warner Bros., el trato podría disolverse.

Rob Bonta, fiscal general de California, es uno de los demandantes que buscan detener la adquisición, bajo el argumento de que se “acabaría con la competencia” en Hollywood en caso de que se unan Paramount y Warner Bros.

De acuerdo con Bonta y los fiscales, la compra de Paramount infringe la Sección 7 de la Ley Antimonopolio Clayton de 1914, donde se prohíben las fusiones que reduzcan la competencia.

Paramount (Unsplash)

Paramount ve como una “victoria signicativa” la pausa de fusión con Warner Bros.

Un portavoz de Paramount señaló como una “victoria significativa” la pausa de fusión con Warner Bros. Discovery.

Esto porque los lleva al resultado que han buscado hacia “un camino directo a un juicio basado en las pruebas.”

Asimismo, añadió que se trata de la forma “más rápida y clara” de demostrar que la fusión beneficia a la competencia, consumidores y creadores.

Conclusión a la que han “llegado docenas de autoridades de competencia de todo el mundo”.