Patricia Armendáriz criticó la valuación de 400 millones de dólares de La Casa de Toño, al señalar que la decisión implicaría regalar la franquicia de origen mexicano.

Me parece que están a punto de REGALAR La Casa de Toño por 400 millones de dólares Empresaria Patricia Armendáriz

La exintegrante de Shark Tank sostuvo que sería el peor error financiero del año si La Casa de Toño fuera adquirida por Grupo Gigante a ese precio para expandirse a Estados Unidos y Latinoamérica.

Aunque la venta se estaría calculando en 8 veces su EBITDA, Patricia Armendáriz sostiene que el valor real de la cadena debería ser el doble o incluso el triple.

La Casa de Toño (La Casa de Toño | FB )

Patricia Armendáriz presenta las razones por las que 400 mdd es un insulto a La Casa de Toño

En sus redes sociales, Patricia Armendáriz señaló que no hay nada que aplaudir de sobre la propuesta de 400 millones de dólares de Grupo Gigante para adquirir La Casa de Toño.

Muchos aplaudirán la cifra. Yo digo que los están subvaluando groseramente. $400 millones de dólares Empresaria Patricia Armendáriz

Armendáriz afirmó que esa es la cantidad que los fondos invierten en cualquier startup tecnológica de “delivery” que quema dinero mes tras mes y que nunca ha sido rentable.

En ese contexto, afirmó que las razones por las que 400 millones de dólares resulta un insulto para La Casa de Toño son las siguientes:

Operación nivel Fórmula 1: rotación de mesas y velocidad de servicio excepcional, superior incluso a cadenas globales como McDonald’s

Lealtad de culto: filas de 40 minutos todos los días del año sin invertir millones en marketing

Márgenes envidiables: logística impecable basada en platillos de alta rentabilidad y procesos estandarizados desde 1985

“Rey absoluto del flujo de efectivo” en México: genera caja de manera consistente y masiva

Patricia Armendáriz presenta las razones por las que 400 mdd es un insulto a La Casa de Toño (Captura de pantalla)

¿Cuánto vale realmente La Casa de Toño, según Patricia Armendáriz?

Armendáriz señaló que, según Bloomberg, la valuación de la venta se estima en unas ocho veces las ganancias de La Casa de Toño, aunque cree que esa cifra no refleja el verdadero potencial de crecimiento internacional de la marca.

La empresaria incluso comparó a la cadena con un “unicornio disfrazado de gastronomía mexicana”, al señar que su valor real podría ser el doble o incluso el triple de los 400 millones de dólares mencionados.