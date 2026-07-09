La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destaca baja de la inflación a 3.37% en junio de 2026.

De acuerdo con una gráfica compartida por Sheinbaum en la red social X, la inflación general anual en México continúa a la baja garantizando la “estabilidad en precios de alimentos y gasolinas en beneficio de la economía familiar”.

Mayo registró 3.94% por lo que junio es el segundo mes consecutivo en el que la inflación está dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3% +/- un punto porcentual.

Así como es el segundo mes consecutivo en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) retrocede, pese a presiones en bienes agropecuarios que llevaron a la inflación general a registrar un pico más alto (4.59%) en marzo pasado.

El semáforo nacional de inflación se encuentra en verde (por debajo de 3.5%) por primera vez desde diciembre de 2020.

Sheinbaum destaca baja de inflación en junio de 2026 (@Claudiashein / X)

Productos que bajaron de precio en el mes de junio

De acuerdo con datos publicados por Inegi, la disminución del 0.27% durante el sexto año del año se debe a la baja de precios de productos genéricos. Entre estos destacan:

Jitomate -38.98%

Limón 8.94%

Chile serrano -26.88%

Chile poblano -40.43%

Chiles frescos -13.99%

Pepino -10.13%

Uva -18.96%

Huevo -7.21%

Variedad de frutas -2.61%

Precio del gas LP -0.56%

Automóviles -0.59%

Sin embargo, la tendencia a la baja se rompió con el incremento en alimentos, mercancías y servicios. Incluso, la población resintió una alza en vivienda propia y renta.

Aguacate +24.53%

Cebolla +6.87%

Naranja +9.55%

Papa y otros tubérculos +9.32%

Alimentos cocinados +1.31%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías +0.38%

Restaurantes y similares +0.36%

Productos para el cabello +1.38%

Vivienda propia +0.31%

Renta de vivienda +0.34%

Electricidad +4.06%

Gasolina magna +0.47%

La inflación en el país no es homogénea

En junio de 2026, los estados con mayor inflación anual son:

Quintana Roo 5.4%

Jalisco 4.5%

Yucatán 4.1%

San Luis Potosí 4.1%

Mientras que las entidades con menor inflación anual son:

Tlaxcala 1.3%

Tabasco 2%

Baja California 2.2%

Baja California Sur 2.4%

Puebla 2.4%