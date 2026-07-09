La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destaca baja de la inflación a 3.37% en junio de 2026.
De acuerdo con una gráfica compartida por Sheinbaum en la red social X, la inflación general anual en México continúa a la baja garantizando la “estabilidad en precios de alimentos y gasolinas en beneficio de la economía familiar”.
Mayo registró 3.94% por lo que junio es el segundo mes consecutivo en el que la inflación está dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3% +/- un punto porcentual.
Así como es el segundo mes consecutivo en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) retrocede, pese a presiones en bienes agropecuarios que llevaron a la inflación general a registrar un pico más alto (4.59%) en marzo pasado.
El semáforo nacional de inflación se encuentra en verde (por debajo de 3.5%) por primera vez desde diciembre de 2020.
Productos que bajaron de precio en el mes de junio
De acuerdo con datos publicados por Inegi, la disminución del 0.27% durante el sexto año del año se debe a la baja de precios de productos genéricos. Entre estos destacan:
- Jitomate -38.98%
- Limón 8.94%
- Chile serrano -26.88%
- Chile poblano -40.43%
- Chiles frescos -13.99%
- Pepino -10.13%
- Uva -18.96%
- Huevo -7.21%
- Variedad de frutas -2.61%
- Precio del gas LP -0.56%
- Automóviles -0.59%
Sin embargo, la tendencia a la baja se rompió con el incremento en alimentos, mercancías y servicios. Incluso, la población resintió una alza en vivienda propia y renta.
- Aguacate +24.53%
- Cebolla +6.87%
- Naranja +9.55%
- Papa y otros tubérculos +9.32%
- Alimentos cocinados +1.31%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías +0.38%
- Restaurantes y similares +0.36%
- Productos para el cabello +1.38%
- Vivienda propia +0.31%
- Renta de vivienda +0.34%
- Electricidad +4.06%
- Gasolina magna +0.47%
La inflación en el país no es homogénea
En junio de 2026, los estados con mayor inflación anual son:
- Quintana Roo 5.4%
- Jalisco 4.5%
- Yucatán 4.1%
- San Luis Potosí 4.1%
Mientras que las entidades con menor inflación anual son:
- Tlaxcala 1.3%
- Tabasco 2%
- Baja California 2.2%
- Baja California Sur 2.4%
- Puebla 2.4%