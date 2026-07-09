La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destaca baja de la inflación a 3.37% en junio de 2026.

De acuerdo con una gráfica compartida por Sheinbaum en la red social X, la inflación general anual en México continúa a la baja garantizando la “estabilidad en precios de alimentos y gasolinas en beneficio de la economía familiar”.

Mayo registró 3.94% por lo que junio es el segundo mes consecutivo en el que la inflación está dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 3% +/- un punto porcentual.

Así como es el segundo mes consecutivo en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) retrocede, pese a presiones en bienes agropecuarios que llevaron a la inflación general a registrar un pico más alto (4.59%) en marzo pasado.

El semáforo nacional de inflación se encuentra en verde (por debajo de 3.5%) por primera vez desde diciembre de 2020.

Sheinbaum destaca baja de inflación en junio de 2026
Sheinbaum destaca baja de inflación en junio de 2026 (@Claudiashein / X)

Productos que bajaron de precio en el mes de junio

De acuerdo con datos publicados por Inegi, la disminución del 0.27% durante el sexto año del año se debe a la baja de precios de productos genéricos. Entre estos destacan:

  • Jitomate -38.98%
  • Limón 8.94%
  • Chile serrano -26.88%
  • Chile poblano -40.43%
  • Chiles frescos -13.99%
  • Pepino -10.13%
  • Uva -18.96%
  • Huevo -7.21%
  • Variedad de frutas -2.61%
  • Precio del gas LP -0.56%
  • Automóviles -0.59%

Sin embargo, la tendencia a la baja se rompió con el incremento en alimentos, mercancías y servicios. Incluso, la población resintió una alza en vivienda propia y renta.

  • Aguacate +24.53%
  • Cebolla +6.87%
  • Naranja +9.55%
  • Papa y otros tubérculos +9.32%
  • Alimentos cocinados +1.31%
  • Loncherías, fondas, torterías y taquerías +0.38%
  • Restaurantes y similares +0.36%
  • Productos para el cabello +1.38%
  • Vivienda propia +0.31%
  • Renta de vivienda +0.34%
  • Electricidad +4.06%
  • Gasolina magna +0.47%

La inflación en el país no es homogénea

En junio de 2026, los estados con mayor inflación anual son:

  • Quintana Roo 5.4%
  • Jalisco 4.5%
  • Yucatán 4.1%
  • San Luis Potosí 4.1%

Mientras que las entidades con menor inflación anual son:

  • Tlaxcala 1.3%
  • Tabasco 2%
  • Baja California 2.2%
  • Baja California Sur 2.4%
  • Puebla 2.4%
Inflación en el país no es homogénea
Inflación en el país no es homogénea (INEGI)