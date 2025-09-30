Como es bien sabido, el 22 de septiembre de 2025, el canal ABC de Disney suspendió el programa de Jimmy Kimmel por presión del gobierno de Donald Trump.

Tras la suspensión, Jimmy Kimmel se organizó un boicot a Disney+, del cual se han dejado sentir sus consecuencias en los últimos días.

Suspensión de Jimmy Kimmel provocó millones de cancelaciones en Disney+

De acuerdo con datos dados por la periodista Marisa Kabas, la suspensión de Jimmy Kimmel trajo la cancelación de Disney+ por parte de 1.7 millones de suscriptores.

Esto, dentro del periodo del 17 al 23 de septiembre, que fue cuando se dio toda la polémica alrededor de Jimmy Kimmel, Disney y el gobierno de Donald Trump.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

Hay que aclarar que esta cancelación de 1.7 millones de suscriptores por la suspensión de Jimmy Kimmel incluye los servicios de Disney+, ESPN y Hulu combinados.

También hay que señalar que solo incluye a las cuentas en Estados Unidos; no se menciona nada si otros países se sumaron al boicot.

Se cree que gran parte del éxito del boicot se debe a la intervención de personalidades que incluso han trabajado con Disney, como Mark Ruffalo y Tatiana Maslany.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

Suspensión de Jimmy Kimmel se sumó al aumento de precio en Disney+

La cancelación de suscripciones en Disney+ se dio por una pésima combinación de la suspensión de Jimmy Kimmel y la subida de precio del servicio.

Si suscriptores no tenían planeado unirse al boicot por la suspensión de Jimmy Kimmel, el aumento en el precio de Disney+ los acabó de convencer.

Siendo algo nunca antes visto que dos campañas en contra de un servicio se combinaran en una sola al darse al mismo tiempo.

Esta caída dramática en suscripciones hicieron que las negociaciones con el presentador se aceleraran, con el fin de revertir la tendencia negativa de esa semana.

Aunque no se dieron datos si el regreso de Jimmy Kimmel a ABC funcionó para detener la caída en suscripciones, todo parece indicar que por lo menos se estabilizaron.