La cadena Sinclair estaría buscando quedar bien con el presidente Donald Trump al prohibir la emisión del programa de Jimmy Kimmel, que habría sido suspendido tras comentarios de Charlie Kirk.

Armando Guzmán, corresponsal en Washington, aseguró que las cadenas televisoras como Sinclair y Nexstar “están muy enojados” y “no quieren saber de Jimmy Kimmel”.

Emisoras estarían bloqueando programa de Jimmy Kimmel para quedar bien con Donald Trump

Disney anunció el regreso de Jimmy Kimmel Live para el martes 23 de septiembre, a menos de una semana de la suspensión; sin embargo, el programa podría no ser transmitido.

De acuerdo con la información, las emisoras Nexstar y Sinclair estarían tratando de quedar bien con Donald Trump al bloquear el programa de Jimmy Kimmel para obtener un beneficio.

Estas emisoras estarían planeando adquirir canales abiertos, sobrepasando los permitidos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y así tener más alcance a la población.

Al bloquear el programa de Jimmy Kimmel, estas empresas pretenden ganar el favor del presidente Donald Trump y así evitar que su operación sea detenida, según Armando Guzmán.