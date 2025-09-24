Jimmy Kimmel -de 57 años de edad- bate récord de audiencia con su regreso al aire.

El presentador y comediante, Jimmy Kimmel, tuvo una exitosa vuelta con su programa de televisión.

Este es el récord de audiencia que batió Jimmy Kimmel con su regreso

Jimmy Kimmel batió récord de audiencia con su regreso al aire, tras ser suspendido en ABC.

La emisión de Jimmy Kimmel Live! del martes 23 de septiembre consiguió un total de 6.3 millones de espectadores.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

Con ello, el capítulo del programa de Jimmy Kimmel se convirtió en el más visto de la historia.

Esto pese a que el regreso de Jimmy Kimmel Live! no pudo transmitirse en algunas ciudades importantes de los Estados Unidos.

Cabe mencionar que las estaciones de televisión más relevantes de Estados Unidos, Nexstar Media y Sinclair Broadcasting, se negaron a programar el show de Jimmy Kimmel.

De acuerdo con una estimación de Los Angeles Times, un 25% de familias estadounidenses se quedaron sin ver Jimmy Kimmel Live!

Sin embargo, la respuesta del público marcó un hito al romper la marca de audiencia.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

Fue el pasado 18 de septiembre cuando se anunció que el programa de Jimmy Kimmel en ABC había sido suspendido de forma indefinida.

La decisión se tomó luego de que Kimmel hablara sobre el asesinato de Charlie Kirk, de 31 años de edad.

No obstante, tras la polémica y las críticas con Donald Trump -de 79 años de edad- ABC decidió devolver Jimmy Kimmel Live! a su presentador.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel en su regreso a la televisión?

El regreso de Jimmy Kimmel a la televisión fue bastante especial.

Jimmy Kimmel Live! abrió con un el conductor y Guillermo Rodriguez -de 54 años de edad- viendo las reacciones de los medios a su cancelación.

Posteriormente, en su monólogo, Kimmel se mostró emocionado por regresar y agradeció a todos su colegas que lo apoyaron ante la censura.

El público, por su parte, se entregó a Jimmy Kimmel y le aplaudieron su regreso al aire.

Fiel a su estilo, Jimmy Kimmel bromeó diciendo “No sé quién tuvo unas 48 horas más raras, si yo o el director ejecutivo de Tylenol”.